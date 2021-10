Lorella Cuccarini elimina Flaza

Non mancano le emozioni nel corso della nuova puntata di Amici 21. Poco fa infatti Flaza è stata eliminata da Lorella Cuccarini e ha così dovuto lasciare ufficialmente la scuola. Come ben sappiamo infatti sono più di due settimane che la cantante viene ripresa per via dei suoi atteggiamenti e per via della violazione di alcuni importanti regole. Nonostante era sembrato che Flavia avesse capito i suoi errori, negli ultimi giorni ci è ricascata e si è presentata in estremo ritardo all’appuntamento con i costumisti.

Dopo l’ennesimo sbaglio così Lorella Cuccarini ha fatto la sua scelta e ha così deciso di eliminare Flaza da Amici 21! Dopo aver fatto il suo ingresso in studio, la cantante ha ascoltato le parole della sua insegnante, che ha così affermato:

“Io parlo sempre del tuo talento. Ma in realtà sono due settimane che parlo sempre di tutt’altro. Non mi dai modo di tirarlo fuori questo talento. Vedo che col passare del tempo tu non hai capito. Comprendo anche quella che è stata la tua vita prima. Ma qui ci sono delle regole che devono valere per tutti, anche per il rispetto dei tuoi colleghi. Io penso e credo fermamente che tu abbia bisogno ancora di un po’ di scuola di vita. Per cui per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia in questa scuola finisce qui oggi”.

La prof Lorella Cuccarini ha deciso che per Flaza il percorso nella scuola di #Amici21 si ferma qui! pic.twitter.com/DaOpXiwDSf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2021

In silenzio così Flaza non ha potuto fare altro che accettare le parole di Lorella Cuccarini e ha così ufficialmente lasciato la scuola di Amici 21.

