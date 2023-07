Lorella Cuccarini confermata ad Amici 23 come prof: per lei anche un nuovo programma Fascino?

NEWS

Prima conferma tra i prof di Amici 23: è Lorella Cuccarini

All’interno del talent di Maria De Filippi Lorella Cuccarini ha trovato un posto molto importante e soddisfacente e cioè la cattedra di prof. Dall’edizione numero 20, infatti fa parte del corpo docenti. Prima è stata prof di ballo (portando in finale il ballerino Alessandro Cavallo). Dall’anno successivo è invece stata prof di canto soddisfacendo di più il pubblico. Anche qui è arrivata sempre in Finale con almeno un allievo e nell’ultima edizione è stata la sua Angelina Mango a vincere il circuito canto. E per Amici 23?

A quanto pare la Cuccarini è la prima coach confermata anche per la prossima edizione. A parte Rudy Zerbi e Alessadra Celentano (che sono praticamente presenza fissa tra i docenti), Lorella Cuccarini è la prima a ricevere conferma. Ad dare la notizia è stato il sito TV Blog che però ha anche riferito come, con questa conferma, non sia stato assegnato alla showgirl un programma tutto suo. Ma potrebbe riservare qualche sorpresa la Fascino, l’azienda dei programmi della De Filippi. Si legge infatti:

“Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi”.

Alcuni pensano che questa produzione targata Fascino possa essere la versione invernale di Temptation Island, che sarà presente nella prossima stagione televisiva come annunciato dai palinsesti Mediaset. C’è però da dire che si vociferava che ancue questa versione avrà sempre conduzione Filippo Bisciglia.

Tornano ad Amici 23, invece, ancora nessuna notizia sugli altri prof in bilico. Stiamo parlando di Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Proprio riguardo quest’ultimo da tempo si parla di un suo addio al talent. Ma sono solo voci.