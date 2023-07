NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Uomini e donne

Il singolo di Pinuccia di Uomini e Donne

Senza dubbio una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne è stata Pinuccia. In questi mesi la Dama è finita al centro dell’attenzione mediatica per via dei ripetuti scontri con Tina Cipollari, alcuni dei quali sono stati talmente violenti da richiedere l’intervento di Maria De Filippi. A un tratto così Pinuccia ha lasciato definitivamente il dating show, ed è così tornata alla sua vita di sempre. Poche settimane fa però è stato annunciato che la Dama del Trono Over avrebbe rilasciato il suo primo singolo musicale, che avrebbe parlato proprio della sua esperienza all’interno del programma. Questo quanto si legge nel comunicato rilasciato:

“Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo“ Uomini e Donne”, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere Nazional-Popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV”.

Adesso dopo giorni di attesa finalmente i fan sono stati ripagati. In queste ore infatti è uscito il primo singolo di Pinuccia, intitolato “Uomini e Donne”. Il brano ha già attirato l’attenzione del web, e senza dubbio anche nei prossimi giorni si parlerà a lungo della canzone dell’ex Dama del Trono Over.

In molti intanto si chiedono già se a settembre Pinuccia tornerà a sedere nel parterre del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia al momento non sembrerebbe essere previsto un suo ritorno.