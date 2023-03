Lorella Cuccarini scrive una dedica per NDG, eliminato da Amici 22

NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2023

Amici 22

La dedica di Lorella Cuccarini

Ieri sera nel corso della prima puntata del Serale di Amici 22 Megan e NDG sono stati eliminati dal talent show. Proprio il cantante come abbiamo visto, ha affrontato il ballottaggio finale insieme a Federica, tuttavia ad avere la peggio, per volere della giuria esterna è stato proprio lui. L’allievo di Lorella Cuccarini ha così abbandonato il programma, ammettendo però di non avere rimpianti e di essere più che fiero del suo percorso. In queste ore nel mentre sui social a intervenire è stata proprio la showgirl, che ha deciso di scrivere una bellissima dedica per NDG, che non è passata inosservata e che ha commosso il web. Queste le dichiarazioni della Cuccarini:

“Nicolò, a te la mia dedica finale. Hai fatto una puntata super ed esci dal programma a testa alta! Questi lunghi mesi ti hanno fatto crescere molto, professionalmente ed umanamente. È il tuo nuovo inizio. Ti seguirò con grande affetto e ci sarò. Sempre”.

Subito dopo l’eliminazione da Amici 22 nel mentre sono arrivate le prime dichiarazioni a caldo di NDG. L’allievo di Lorella Cuccarini ha così affermato:

“Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù. Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.