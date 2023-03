NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2023

Amici 22

Il secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 22

Parte il Serale di Amici 22 e la prima puntata è subito ricca di colpi di scena. Come già annunciato da Maria De Filippi, abbiamo due eliminati in questo primo appuntamento. Uno è diretto dopo la prima manche, per il secondo c’è il ballottaggio tra i due eliminati provvisori. Vediamo quindi chi sono i due eliminati e cosa è successo durante la puntata. Grazie alle anticipazioni sappiamo chi è il primo eliminato e chi è finito al ballottaggio finale, quindi se non volete SPOILER non continuate a leggere.

La puntata è iniziata con il sorteggio della squadra Zerbi/Celentano che ha scelto di sfidare la squadra Cuccarini/Emanuel. La prima manche è stata vinta dai sorteggiati e il primo eliminato definitivo è stata la ballerina Megan. Per la seconda manche, invece, i vincenti hanno sfidato la squadra Arisa/Todaro, vincendo nuovamente. Quindi il primo eliminato provvisorio è stata la cantante Federica.

Concludiamo con la terza manche di questa prima puntata di Amici 22 che ha visto nuovamente scontrarsi gli Zerbi/Celentano con i Cuccarini/Emanuel. E i primi hanno vinto nuovamente, facendo quindi tripletta. A questo punto il secondo eliminato provvisorio è stato NDG.

Federica e NDG si sono quindi esibiti per il ballottaggio finale. Poi gli allievi sono stati rimandati tutti in casetta ed è qui che hanno scoperto il verdetto. Dopo aver parlato con entrambi, Maria De Filippi ha riunito tutti sulle gradinate e ha detto che il secondo eliminato della prima puntata di Amici 22 è NDG.

Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.