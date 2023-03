NEWS

Nicolò Figini | 19 Marzo 2023

Uomini e donne

La registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo

Ieri pomeriggio sono avvenute le registrazioni di Uomini e Donne. Si tratta delle puntate che il pubblico da casa vedrà a partire dal lunedì 20 marzo 2023 e grazie al profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni possiamo già darvi qualche anticipazioni in merito a ciò che accadrà.

Si parte dal Trono Classico con Lavinia, la quale ha fatto un’esterna con entrambi gli Alessio. Insieme a Campoli ha aperto il suo cuore confidando tutti i blocchi che ha anche nella vita quotidiana, come per esempio la difficoltà che ha nel gestire l’ansia. Alla fine si sono baciati.

La seconda esterna è stata con Corvino, con il quale non appena si sono incontrati ha litigato. Anche in questo caso, però, è scattato il bacio. Nel corso della puntata, quando è sceso dalle scale, è uscito ancora una volta il discorso delle segnalazioni. Questo è stato rimarcato anche da Gianni Sperti perché ha affermato che al compleanno di un amico di Alessio, forse, c’era anche la sua ex. Lavinia ha ribadito di non fidarsi completamente di lui e hanno avuto un’accesa discussione. Pare non si sia ancora parlato della sua Scelta.

Passando ai nuovi tronisti di Uomini e Donne, invece, sappiamo che di Nicole non si è fatta menzione. Per quanto riguarda Luca, invece, sembra che per lui abbiano chiamato 1200 ragazze. Lui ha visto cinquanta video e ne ha selezionate sette. Ha fatto un’esterna con Alessandra e con una corteggiatrice nuova.

Si passa, perciò, al Trono Over. Principalmente si è parlato di Gemma e di Silvio. I due hanno passato una giornata in un centro benessere. Il Cavaliere avrebbe voluto delle attenzioni in più da parte della Dama, ma quest’ultima non si è sbilanciata. Silvio, in studio, non voleva più saperne, ma ballando insieme si sono chiariti e hanno fatto pace. Per Riccardo, invece, è scesa la trentunenne Valentina. Lui decide di tenerla.

Questo è tutto quello che sappiamo per quanto riguarda la registrazione del 18 marzo 2023 di Uomini e Donne. Continuate a seguirci per tante altre news e anticipazioni.