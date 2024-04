NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2024

Amici 23

Durante il Guanto di sfida dei prof ad Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno infiammato il web ballando sulle note di Elodie e Mahmood.

La performance di Lorella Cuccarini e di Emanuel Lo

Siamo quasi al termine della terza puntata del Serale di Amici 23 e a breve scopriremo chi stasera dovrà per sempre lasciare la scuola e il talent show di Maria De Filippi. In attesa del verdetto però poco fa a infiammare lo studio e il web sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Come ben sappiamo, i due insegnanti sono tra i più amati del programma e settimana dopo settimana riescono sempre a conquistare il cuore del pubblico con le loro esibizioni durante i tradizionali Guanti di sfida dei prof.

Anche stasera la coppia è scesa in pista e ovviamente fin dal primo momento i due hanno lasciato tutti a bocca aperta. I maestri hanno hanno scelto una performance da capogiro, che ha convinto a pieno i telespettatori.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo infatti hanno ballato sulle note di Elodie e di Mahmood e la loro esibizione è stata da brividi. Ovviamente in breve il video del momento ha fatto il giro dei social e in molti si sono complimentati con i i due prof per questa ennesima performance mozzafiato.

Ma quali altre emozioni ci regaleranno Lorella ed Emanuel nel corso delle prossime puntate del Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.