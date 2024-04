NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2024

Amici 23

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si trasformano in Annalisa ad Amici 23 e Maria De Filippi videochiama la Scarrone

In occasione del Guanto di sfida dei prof ad Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono trasformarti in Annalisa: Maria De Filippi videochiama la Scarrone.

Zerbi e Celentano nei panni di Annalisa ad Amici 23

Ancora una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno conquistato il pubblico di Amici 23. Stasera, in occasione della terza puntata del Serale di Amici 23, abbiamo assistito a un nuovo Guanto di sfida dei prof e ovviamente a far sorridere tutti i telespettatori e il web sono stati i due amati insegnanti.

A sorpresa infatti Zerbi e la Celentano si sono trasformati in Annalisa e hanno ballato gli ultimi successi della cantante, da Bellissima a Mon Amour. La performance in breve è diventata virale sui social, ma le sorprese non sono finite qui.

Dopo l’esibizione di Rudy e Alessandra infatti Maria De Filippi ha deciso di videochiamare proprio Annalisa, mostrando alla Scarrone la trasformazione dei due prof di Amici 23. La cantante ha a sua volta commentato la scena con ironia e il video del momento ha fatto il giro del web.

Ancora una volta dunque Zerbi e la Celentano sono riusciti a far divertire i telespettatori e in molti si chiedono già come ci stupiranno i due nel corso delle prossime puntate del talent show.