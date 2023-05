Amici 22, Mattia è il secondo finalista

NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

Non solo Isobel, anche Mattia (sempre per la categoria ballo) ha raggiunto la finale di Amici 22. Cosa è successo

Mattia in finale ad Amici 22

Isobel non è la sola finalista di questa edizione di Amici 22. Altri allievi l’hanno raggiunta. Ma com’è andata la seconda manche? I professori hanno deciso di schierare Aaron. Maddalena e Mattia.

Il cantante di Amici 22 della squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la ballerina del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo e il ballerino di latino della squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

Questa volta abbiamo assistito a due sfide ad Amici 22. La prima ha visto scontrarsi Mattia e Aaron. Un uno contro uno non semplice, che ha dato il punto al danzatore. Successivamente nella seconda sfida, ad armi pari, Mattia ha avuto un confronto con Maddalena, uscendone vincitore.

Questo ha permesso così al team di Arisa e Raimondo Todaro di mandare davanti alla commissione dei giudici esterni Mattia e Wax. Ancora una volta ad avere la meglio ad Amici 22 è stato il danzatore di latino. Nel corso del match Wax ha cantato il suo singolo Ballerine e guantoni, coinvolgendo come al solito il pubblico presente in studio.

Si è trattato, in generale, di momenti di altissimo livello ad Amici di Maria De Filippi come abbiamo raccontato, che hanno impressionato ed emozionato la giuria, la quale nonostante le difficoltà ha comunque dovuto prendere una decisione sul responso finale.

Così Mattia è il secondo finalista di questa edizione di Amici 22. Dunque queste prime due manche sono state conquistate dalla categoria ballo. Il ballerino dopo il deludente risultato dello scorso anno, quando ha dovuto lasciare per infortunio, si è così preso la sua rivincita. Riuscirà ora a raggiungere il traguardo con la vittoria? Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.

