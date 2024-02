Sanremo

Vincenzo Chianese | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è Lorella Cuccarini, che stasera è entrata all’Ariston presentando un medley dei suoi più grandi successi.

L’eccezionale performance di Lorella Cuccarini

Siamo entrati nel pieno della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e stasera non mancano grandissime emozioni. Dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino, stavolta a co-condurre la kermesse musicale al fianco di Amadeus è Lorella Cuccarini, che ha così fatto ritorno all’Ariston. Proprio poche ore fa, nel corso della conferenza stampa, la showgirl ha rivelato come ha reagito quando ha ricevuto la proposta da parte del conduttore di presentare una della serate della kermesse e in merito ha affermato:

“Quando Amadeus mi ha chiamata per propormi di condurre Sanremo sono rimasta commossa dalla motivazione che mi ha dato. Non c’è un’altra definizione che si può dare sulla reazione che ho avuto”.

Stasera così Lorella Cuccarini è arrivata a Sanremo 2024 ed è entrata all’Ariston presentando un medley con i suoi più grandi successi. Non è mancata naturalmente anche la celebre La Notte Vola, che ha fatto cantare e ballare tutti i presenti in sala, il pubblico da casa e il web.

Una straordinaria Lorella Cuccarini fa impazzire l'Ariston con un Medley delle sue canzoni e ci regala uno dei momenti più belli di questa edizione del Festival. 58 anni e non sentirli, arte pura.#Sanremo2024 @LCuccarini #Sanremo24 #AscoltiTv pic.twitter.com/MXZVsAZmT1 — Boomerissima💐 (@Boomerissima) February 9, 2024

Grande ovazione dunque per la Cuccarini, che per tutta la serata sarà al fianco di Amadeus.