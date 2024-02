Sanremo 2024: la conferenza stampa di venerdì 9 febbraio in live

Sanremo

Niccolo Maggesi | 9 Febbraio 2024

Alle ore 12,00 di venerdì 9 febbraio 2024 si terrà la conferenza stampa della quarta puntata del Festival di Sanremo, che Novella seguirà in live.

Attesi il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus, insieme alla conduttrice di serata Lorella Cuccarini.

La quarta serata, insieme a quella di debutto e alla finale, è quella più attesa perché la gara è temporaneamente interrotta per dare spazio a duetti e cover.

La conferenza è anticipata da un panel dedicato ad Annalisa (con incursione di La Rappresentante di Lista) e al successo della sua Sinceramente, mentre nel pomeriggio la sala stampa sul tetto dell’Ariston sarà dedicata all’incontro tra giornalisti e la band La Sad, il trio di tenori Il Volo e Diodato.

Intanto sono usciti gli ascolti della terza serata, che è stata seguita da una media di 10 milioni di spettatori per una cifra complessiva del 60% di share.

Nella fattispecie, la prima parte del programma Rai ha totalizzato 13 milioni e 243 mila spettatori in media (58,1%). La seconda ha tenuto invece incollati ai teleschermi 6 milioni e 436 mila spettatori toccando il 65% di share.

Conferenza stampa quarta serata Sanremo 2024

La conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2024 sarà seguita in live sul sito di Novella2000.it il 9 febbraio: le notizie sono in aggiornamento!

13,15 – Polemiche sugli agricoltori che dovrebbero salire sul palco dell’Ariston. “Abbiamo dato la disponibilità a leggere un comunicato che dia visibilità agli agricoltori in protesta, quindi stiamo aspettando la comunicazione da parte di una rappresentanza della categoria”. Toti: “Credo che sia difficile avere una voce unica della categoria, ma raccogliere le opinioni di tutti non avrebbe senso, ci vuole una voce unitaria”.

13,13 – Sulla presenza dei Jalisse. Cuccarini: “Dai social ho appreso che sono a Sanremo”. Amadeus sostiene di non saperne nulla, poi scherza: “Da Sanremo non sono mai andati via, credo”.

12,59 – Amadeus, sull’abbassamento dell’età del pubblico: “Non ho mai pensato di dover portare i giovani davanti alla TV. Faccio un altro discorso, di carattere discografico, su quali siano i gusti dei giovani. Questo non ha escluso i volti noti e le voci più mature, che peraltro piacciono ai giovani. Certamente non mi aspettavo questi risultati”. Cuccarini, sull’eventuale ritorno in Rai: “In questo momento ho ritrovato il gusto di fare spettacolo e varietà, e sto bene dove sto. Però ho buoni rapporti con la dirigenza Rai, perciò mai dire mai. In fondo qui mi sento a casa e in Rai mi sento a casa, però in questo momento sto vivendo una fase della mia carriera sia in video che dietro che mi sta dando molta soddisfazione”.

12,51 – Amadeus, se dirigerebbe mai un canale Rai come accaduto a Conti: “Per fare il direttore di una rete Radio Rai dovrei farlo dedicandomici appieno, perciò sono felice di andare ogni tanto in radio ma dirigere sarebbe un’altra cosa, diversa da come riuscirei a farla io”. Cuccarini, sul rapporto con il conduttore: “Con Amadeus abbiamo condiviso tante emozioni private e familiari nel backstage. Quando facevamo Grease, per sei mesi abbiamo tanto scherzato e mentre noialtri lavoravamo lui faceva scherzi, alcuni irraccontabili”.

12,45 – Cuccarini: “Quando Amadeus mi ha chiamata per propormi di condurre Sanremo sono rimasta commossa dalla motivazione che mi ha dato. Non c’è un’altra definizione che si può dare sulla reazione che ho avuto…” Sul numero in cui si esibirà: “Non avrei voluto autocelebrarmi, avrei preferito fare qualcosa di più contemporaneo. Ma ‘per colpa di Amadeus’ ho dovuto farlo, ci sarà anche La notte vola”. Cuccarini lascia intendere che stasera Amadeus ballerà sul palco dell’Ariston insieme a lei.

12,39 – Uscita artisti, ecco la scaletta di Sanremo 2024 per la quarta serata del 9 febbraio: Sangiovanni, Annalisa, Rose Villain, Gazzelle, The Kolors, Alfa, Bnkr44, Irama, Fiorella Mannoia, Santi Francesi, Ricchi e Poveri, Ghali, Klara, Loredana Bertè, Geolier, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Dargen D’Amico, Mahmood, Mr Rain, Negramaro, Emma, Il Volo, Diodato, La Sad, Il Tre, BigMama, Maninni, Fred de Palma, Renga.

12,36 – Cuccarini: “Sanremo è Sanremo anche per me, romperò il ghiaccio con un momento di spettacolo. Spero di farcela anche all’età che ho adesso come ce l’ho fatta la mia prima volta con Pippo alla fine degli anni Ottanta”. Amadeus: “Io devo a Lorella il fatto di essere entrato in una TV generalista. Dopo la radio mi chiese se volevo fare con lei Buona domenica, e la mia vita prese una direzione nuova. Abbiamo anche fatto Grease, 30 ore per la vita, e Lorella è tra le mie più care amiche. Ormai la serata del venerdì è iconica, quest’anno ho dato piena libertà a tutti e stasera vedremo almeno un’ottantina di artisti”.

12,33 – Le principali anticipazioni sulla quarta serata. Lorella Cuccarini condurrà ma si esibirà anche con i suoi grandi successi. Ci saranno anche: Cecco Bagnaia, Margherita Buy e Elena Sofia Ricci. Le due sono protagoniste del film Volare che uscirà il 22 febbraio al cinema e che è il primo lungometraggio da regista della Buy. La migliore delle cover sarà premiata dal presidente di Regione Toti. Sul palco Suzuki canterà Arisa, mentre Gigi D’Agostino farà ballare la Costa Smeralda. La fine della serata è prevista intorno alle 2 di notte. Amadeus commenta: “Farò di tutto per farlo succedere, ma non posso promettere nulla”.

12,29 – Lucca: “Gli ascolti dal small screen sono più di 300 mila spettatori, e se a questo sommiamo l’on demand arriviamo a 10 milioni e mezzo di spettatori. Dopo le tre serate siamo a una media del 60,1% di share, con almeno un punto in più di crescita rispetto all’anno scorso. Questo è il Festival con la media d’età più bassa degli ultimi sette anni”.

12,27 – Ciannamea: “È da anni che non si verificava per tre serate consecutive più dle 60% di share. Si conferma l’età giovane di questo Festival, e il pubblico tra i 25 e i 40 anni ha superato il 70% di share. Non dimentichiamo poi l’ottimo risultato di Viva Rai 2! che ha raggiunto più del 50% di share alle 2 del mattino. Il Festival cresce anche nel digitale”.

12,25 – Biancheri: “Parlo dello share della città, e porto ad Amadeus i ringraziamenti di tutti i cittadini. Il Festival del mercoledì sera è stato paragonabile agli incassi del weekend precedente per molti commercianti che mi hanno avvicinato per dirmelo. Ci sono centinaia di persone che ci consentono di fare questo intervento di spettacolo, e saluto e ringrazio anche loro”.

12,20 – Toti: “Faccio i complimenti ad Amadeus per questo suo ultimo – dicono – Festival, straordinario sul palco e nella città di Sanremo. È sempre un momento magico per il Ponente, e quest’anno come non mai c’è gente da tutte le parti, fino a tarda notte. È un momento di vitalità nel quale è presente anche Regione Liguria, con una cartolina che anche se antitetico a quanto accade nel mondo dà un messaggio di ottimismo. Il palco di Sanremo è sempre stato un’occasione per trattare anche argomenti d’impegno sociale”. Toti consegna ad Amadeus un attestato di cittadinanza ligure in pergamena, e un pestello per superare anche l’esame più impegnativo: imparare a fare il pesto per dirsi veramente cittadino ligure.

Ore 12,16 – Inizio della conferenza stampa di venerdì 9 febbraio sulla quarta serata del 74ª edizione di Sanremo. Sono presenti: Amadeus, Lorella Cuccarini, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il direttore del Prime Time Marcello Ciannamea e il vicedirettore Federica Lentini.