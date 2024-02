Lorella Cuccarini apre le porte a un eventuale ritorno in Rai: “Mai dire mai”

Sanremo

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Quest’oggi in conferenza stampa Lorella Cuccarini ha parlato a un eventuale ritorno in Rai: “Mai dire mai, buoni rapporti”

Stamane in conferenza stampa Lorella Cuccarini apre a un possibile ritorno in Rai. Per quanto si senta bene a Mediaset ha fatto sapere: “Ho buoni rapporti con la dirigenza, mai dire mai”.

Lorella Cuccarini e l’eventuale ritorno in Rai

Lorella Cuccarini questa sera sarà la co-conduttrice di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. La showgirl, che oggi svolge il ruolo di insegnante nella scuola di Amici 23 è stata spesso al centro di rumor su un suo eventuale ritorno in Rai.

Non molto tempo fa alla conduttrice è stata fatta un’offerta per poter fare ritorno alla rete di viale Mazzini. Per quanto si sia sentita lusingata di questa riconoscenza, Lorella Cuccarini ha detto di sentirsi bene a Mediaset e di avere un rapporto meraviglioso con Maria De Filippi. Di conseguenza si è rivelata un’ipotesi remota il suo eventuale arrivo in Rai. Oggi in conferenza stampa le è stato nuovamente chiesto se possa esserci un’eventualità di questo tipo in futuro, dato che sarà a Sanremo 2024:

“In questo momento ho ritrovato il gusto di fare spettacolo e varietà, e sto bene dove sto. Però ho buoni rapporti con la dirigenza Rai, perciò mai dire mai. In fondo qui mi sento a casa e in Rai mi sento a casa, però in questo momento sto vivendo una fase della mia carriera sia in video che dietro che mi sta dando molta soddisfazione”, ha concluso Lorella Cuccarini.

Le parole di Lorella sul suo ritorno a Sanremo

Tra le altre dichiarazioni Lorella Cuccarini ha anche dichiarato di essere molto felice di tornare a Sanremo. Si tratta per lei di un momento di spettacolo e spera anche che questo possa essere un bel momento di spettacolo. E riguardo alla proposta di Amadeus:

“Quando Amadeus mi ha chiamata per propormi di condurre Sanremo sono rimasta commossa dalla motivazione che mi ha dato. Non c’è un’altra definizione che si può dare sulla reazione che ho avuto…”

Sempre Lorella Cuccarini ha dichiarato che non avrebbe voluto di certo autocelebrarsi e avrebbe preferito fare altro: “Ma ‘per colpa di Amadeus’ ho dovuto farlo, ci sarà anche La notte vola”. Non ci resta che attendere stasera!