Per poter fare più punti al gioco del Fantasanremo i The Kolors si “collegano da Ibiza” e cantano Italodisco

Per poter fare più punti al gioco del Fantasanremo, i The Kolors si sono “collegati da Ibiza” e a Viva Rai 2 hanno cantato Italodisco. Ecco tutto quello che accaduto.

L’esibizione dei The Kolors a Viva Rai 2

È stato un anno ricco di successo, l’ultimo, per i The Kolors. Come sappiamo infatti la band dopo aver rilasciato il brano Italodisco ha conquistato l’Italia intera, facendo ballare e cantare il pubblico per mesi interi. Ma non solo. Gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno anche scalato non solo le classifiche nostrane, ma anche quelle europee, raggiungendo una popolarità senza precedenti. Quest’anno così Stash e i suoi compagni hanno deciso di mettersi alla prova e di partecipare al Festival di Sanremo 2024.

Sul palco dell’Ariston la band ha presentato il pezzo Un ragazzo, una ragazza, che ha tutte le carte in tavola per diventare una vera hit. Senza dubbio infatti il singolo è già entrato nelle nostre teste e di certo nelle prossime settimane la canteremo a lungo. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che fatto sorridere il web.

Ieri sera, dopo la fine della terza puntata del Festival, i The Kolors sono stati ospiti a Viva Rai 2 e si sono così “collegati da Ibiza” per cantare Italodisco. Si è trattato naturalmente di uno scherzo nato con Fiorello. Il motivo? Poter permettere a Stash e i suoi compagni di poter fare più punti al celebre Fantasanremo. Tra le regole del gioco infatti c’era il “bonus ad personam”, che prevedeva che il gruppo si esibisse da Ibiza. I tre artisti si sono così rivolti a Fiorello che a quel punto ha creato un finto collegamento.

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e non sono mancati i commenti ironici degli utenti suoi social.