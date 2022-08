Lorella Cuccarini festeggia i suoi “30+27 anni” con un post molto simpatico e ringrazia i fan

1 Il compleanno di Lorella Cuccarini

Ieri Lorella Cuccarini ha festeggiato il suo compleanno insieme a tutta la famiglia. Lo ha fatto, come lei stessa ha raccontato, in un luogo senza connessione internet per questo ha pubblicato tutto oggi e ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto un messaggio di affetto per lei, fan compresi.

La nota conduttrice e ballerina (e oggi prof di canto di Amici) ha compiuto 57 anni. Infatti è nata il 10 agosto 1965. Per l’occasione ha scelto di andare a cena in un bel posticino immerso nel verde insieme alle persone più care. E oggi ha messo un post sul suo profilo Instagram in cui ha ringraziato tutti e ha parlato del suo compleanno. Soprattutto ha fatto un discorso molto simpatico riguardo gli anni compiuti.

“Eccoci qui: volevo postare una foto con la mia mini torta ieri sera , ma sono stata in un fantastico ristorante senza connessione (non male, ogni tanto). Ho cominciato a festeggiare i miei primi trent’anni dopo la mezzanotte del 9 agosto; ieri ho spento la candelina per i restanti ventisette. Ringrazio tutti per la valanga di auguri: un carico di affetto che mi emoziona ogni volta. Per rendervi partecipi di questa giornata – semplice, ma anche speciale – stiamo preparando un video che pubblicherò molto presto sul canale Youtube. Grazie, grazie, grazie! E che la festa non finisca mai”

Potete vedere questo breve video del momento del soffio della candelina QUI sul canale Yotube di Lorella.

E a proposito di festeggiamenti, alcuni giorni fa ha festeggiato l’anniversario di matrimonio col marito. Ecco il post che aveva pubblicato…