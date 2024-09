Come ben sappiamo, stando alle sue ultime dichiarazioni a Verissimo, Raimondo Todaro lascia Amici 24 e per tale ragione tutti si chiedono chi lo sostituisce. Ecco alcune ipotesi e le ultime news in merito.

Amici 24, chi sostituisce Raimondo Todaro

A fine agosto 2024 è stata rilasciato il rumor secondo il quale l’ex ballerino di Ballando con le stelle lascerà il talent di Maria De Filippi. A diffondere la notizia è stato Dagospia all’interno della rubrica ‘A lume di candela’. Il 15 settembre dello stesso anno, a Verissimo, il professore stesso lo ha confermato. Per questo motivo in molti si chiedono chi sostituisce Raimondo Todaro adesso che lascia Amici 24.

Nel corso dei mesi si sono susseguite diverse voci di corridoio, anche se il nome di Todaro non era mai uscito. Si diceva sul web che un nuovo volto, sebbene molto conosciuto, si sarebbe seduto dietro la cattedra. Tra le ipotesi è uscito il nome di Elena D’Amario, ex concorrente e oggi professionista molto amata dal pubblico e che, negli ultimi anni, si è spesso scontrata con Alessandra Celentano.

Si prosegue, poi, con l’ex allievo Adriano Bettinelli che di recente abbiamo visto in tour accanto a Mariah Carey. In seguito sul web si è diffusa anche l’ipotesi di Stefano Oradei, altro ex ballerino di Milly Carlucci che in un’intervista ha rivelato di essere interessato al ruolo di insegnante.

Tra i nomi di chi sostituisce Raimondo Todaro ora che è certo che lascia Amici 24, inoltre, si aggiunge anche Rossella Brescia, già vista più volte come giudice esterno. Si fa però strada anche quello di Anbeta, storica concorrente del talent.

Infine si è parlato di Samuel Peron, reduce dall’ultima edizione andata in onda de L’Isola dei Famosi. Ovviamente, come abbiamo già detto più volte, si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo che cosa avverrà. Lo sapremo solamente il 29 settembre 2024, quando debutterà la nuova edizione. Secondo voi chi sostituisce Raimondo Todaro ad Amici 24?