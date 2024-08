Cosa succederà ad Amici quest’anno? Manca poco al debutto della nuova edizione ma non sappiamo con certezza chi saranno i professori e per tale ragione si vocifera che Lorella Cuccarini potrebbe dire addio al talent perché corteggiata dalla Rai.

Lorella Cuccarini passa in Rai?

Amici 24 è ormai alle porte e molto presto scopriremo quali saranno i nuovi allievi che andranno a formare la nuova classe. Durante la prima puntata, inoltre, sapremo anche l’identità effettiva dei professori che torneranno a sedersi dietro le cattedre dello studio.

LEGGI ANCHE: TemptatIon Island, un fidanzato dell’ultima edizione dimentica la sua ex ed esce a cena con una nota influencer? Tutti gli indizi (FOTO)

In molti danno per certo il ritorno di due volti storici come Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano per il ballo. Tuttavia, a quanto pare, Raimondo Todaro non dovrebbe esserci e il suo posto potrebbe essere preso da due ex colleghi di Ballando con le stelle, da Elena D’Amario oppure dall’ex allievo Adriano Bettinelli. Ovviamente si tratta di indiscrezioni non ancora confermate che si vanno ad aggiungere al presunto addio di Anna Pettinelli, la cui sostituta sarebbe Giusy Ferreri.

Secondo quanto riporta la rivista Mio anche il futuro di Lorella Cuccarini ad Amici sarebbe in bilico, in quanto la Rai la starebbe corteggiando. Pare infatti che l’emittente la vorrebbe per offrirle un programma tutto suo in prima serata, come fa presente anche Biccy:

“Nel mese più caldo dell’estate la showgirl romana ha un corteggiamento in corso. A essere insidiato è il suo rapporto con Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni la Rai, dove tutto è cominciato grazie all’intuito di Pippo Baudo che ha lanciato Lorella, vorrebbe riportarla a casa per affidarle una prima serata importante. La proposta è molto allettante“.

Non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò e dobbiamo prendere il rumor con le pinze. Anche perché la Cuccarini già in passato aveva rifiutato un’offerta e inoltre ha lasciato intendere che tornerà nel talent.