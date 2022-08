Allenamento, mare e festa in famiglia, Lorella Cuccarini ci mostra il giorno del suo compleanno (VIDEO)

1 Il compleanno di Lorella Cuccarini

Il 10 agosto Lorella Cuccarini ha compiuto 57 anni e li ha festeggiati con tutta la sua famiglia in Sardegna, dove si trova in vacanza. Il giorno dopo, su Instagram, la prof di Amici aveva promesso che sarebbe arrivato un video per mostrare com’era stato il suo compleanno. E così è stato, infatti oggi, attraverso il suo canale, Lorella ha pubblicato un video in cui ha mostrato e raccontato come ha passato la sua giornata. Tra allenamenti, mare, lavoro e momenti in famiglia, ecco tutto quello che ha fatto partendo già dal primo mattino.

Sveglia presto anche in vacanza per Lorella Cuccarini che ogni giorno alle 8, anche per il suo compleanno, si dedica ad un allenamento fisico con la figlia Chiara. Dopo un’ora di attività è il momento del mare tra abbronzatura, tuffi in acqua e relax, ovviamente insieme alla sua famiglia. Alle 12.35 non è mancata la telefonata con Rudy Zerbi in diretta a Radio Deejay.

Dopo una giornata al mare è tempo di pranzo che cucina personalmente lei nella casa in Sardegna. E dopo un po’ di riposo, è il momento del lavoro. All’ombra di un albero, su un’amaca, Lorella ripassa il copione di Rapunzel, il musical teatrale che la vederà in scena nel periodo natalizio vestendo i panni della cattiva Madre Gothel. Infine, in perfetto stile vacanziero, il pomeriggio si conclude con una partita a briscola.

Ma come lei stessa aveva raccontato, la festa per il suo compleanno Lorella Cuccarini l’ha organizzata in un ristorante immerso nel verde insieme a tutta la sua famiglia. E qui ha spento anche una candelina. Ecco tutto la giornata nel video qua sotto:

Lorella, con un post Instagram, ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno mandato un messaggio di auguri…