Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Lorella Cuccarini

In queste ore Lorella Cuccarini è arrivata come ospite a La Volta Buona. Tuttavia nel corso della chiacchierata la conduttrice ha commesso alcune simpatiche gaffe che hanno fatto sorridere il web.

Lorella Cuccarini a La Volta Buona

In questi giorni Lorella Cuccarini ha fatto ritorno in Rai per prendere parte a una serie di trasmissioni in qualità di ospite. Solo ieri pomeriggio la nota e amata showgirl è arrivata a La Volta Buona e ha così avuto modo di chiacchierare con Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista però è accaduto qualcosa di inaspettato. La conduttrice infatti ha commesso una serie di simpatiche gaffe che hanno fatto sorridere il pubblico e il web. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo in studio.

Inizialmente Lorella e Caterina hanno iniziato a parlare del successo raggiunto da Angelina Mango in questi mesi. Proprio la cantante infatti come sappiamo lo scorso anno era tra gli allievi della Cuccarini e per la showgirl dunque si tratta di una soddisfazione immensa. La prof di Amici ha così affermato: “Un talento incredibile e in quel percorso, all’interno del programma, è cresciuta tanto. Sinceramente avevo grande speranza che lei vincesse”. A quel punto a intervenire è stata la Balivo, che con ironia ha dichiarato: “Quando dici ‘sinceramente’ penso ad Annalisa”.

Ma non è finita qui. Successivamente Lorella Cuccarini ha affrontato il capitolo Festival di Sanremo. Non tutti sanno che nel 1995 la showgirl ha preso parte alla kermesse in qualità di Big, con la canzone Un altro amore no. Mentre chiacchieravano di quell’esperienza, Caterina Balivo ha affermato: “Cantavo la tua canzone davanti allo specchio, che poi non era bellissima”. Immediata la replica della Cuccarini, che ha aggiunto: “A me piaceva tantissimo”.

Resasi conto della gaffe così la conduttrice imbarazzata ha dichiarato: “Applauso grazie. Tagliamo questa cosa. A me comunque piaceva tantissimo perché la cantavi tu. Questo volevo dire”. Questi due simpatici momenti hanno in breve fatto il giro del web e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti.