Alessandra Celentano a Verissimo: “Volevo lasciare la danza, ho sofferto di disturbi alimentari”

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23 verissimo

In puntata a Verissimo Alessandra Celentano ha parlato del suo passato, quando voleva lasciare la danza e ha sofferto di disturbi alimentari

A Verissimo Alessandra Celentano ha presentato il suo primo libro. L’insegnante di Amici 23 ha ripercorso diversi momenti della sua vita privata: “Volevo lasciare la danza, ho sofferto di disturbi alimentari”, ha detto in trasmissione da Silvia Toffanin.

Alessandra Celentano a Verissimo

In vena di confidenze oggi a Verissimo la maestra Alessandra Celentano è stata ospite per una bella chiacchierata con Silvia Toffanin. La docente di Amici 23, la quale ha realizzato il suo primo libro, dove al suo interno ha affrontato tanti aspetti della sua vita privata. Da ragazzina infatti voleva lasciare la danza e ha anche sofferto di disturbi alimentari.

A soli 13 anni Alessandra Celentano è andata in Ungheria per studiare danza. Si è trattato di un periodo molto complesso e duro dal punto di vista fisico. Per lei è stato uno choc rispetto a quello che faceva e si è trattata anche della prima volta che si allontanava dalla sua famiglia.

“Se ho provato a chiedere alla mia famiglia di tornare a casa. No. I miei problemi non li ho mai riversati nella famiglia. Mi sono sempre affiancata di buone amicizie per potermi sfogare”, ha spiegato.

Peraltro Alessandra Celentano ha dovuto fare i conti con audizioni a cui non avrebbe mai potuto partecipare perché troppo alta. Ma suo padre ha sempre insistito affinché continuasse e per questo si è sentita molto fortunata. A soli 30 anni infatti è diventata maestra di danza.

Ma non solo, perché tra i momenti complicati della vita di Alessandra Celentano ci sono anche i disturbi alimentari:

“Verso i 14 anni ho sofferto di disturbi alimentari. Dovevo essere di una certa forma fisica. Una volta c’era molta meno attenzione all’alimentazione. Ho fatto tutte le diete possibili. A 14 anni che mi cresceva il seno, crescevo in altezza. Ho cercato di risolvere le cose da sola. Ho capito che era sbagliato ciò che stavo facendo e ho cambiato atteggiamento“, ha ammesso.

E per tale motivo, come ci ha tenuto a precisare, Alessandra Celentano ci tiene tanto a dare dei consigli ai suoi ragazzi che studiano danza.