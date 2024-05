NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Eurovision 2024

In attesa dell’esibizione di Angelina Mango, sui social arriva il post di Lorella Cuccarini dedicato alla sua ex allieva

Stasera Angelina Mango si esibirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 in occasione della finale della kermesse. Poco fa così sui social è arrivato il post di Lorella Cuccarini, ex professoressa della cantante ad Amici.

Il post di Lorella Cuccarini per Angelina Mango

È appena partita la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e stasera a esibirsi sul palco sarà anche Angelina Mango, che presenterà ancora una volta la canzone La Noia. In attesa di scoprire cosa accadrà e come ci stupirà la cantante, poco fa a pubblicare un post sui social per la giovane artista è stata Lorella Cuccarini. Come tutti sappiamo, solo lo scorso anno la showgirl ha seguito Angelina passo dopo passo durante tutto il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, portandola fino alla vittoria del circuito canto.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2024, ancora fischi per Israele durante l’esibizione di Eden Golan

Già in questi giorni a supportare e a sostenere la Mango sono state Giulia Stabile e Isobel Kinnear, che hanno condiviso sui loro profili dei teneri messaggi per la cantante. Adesso come se non bastasse è stata anche Lorella Cuccarini a dedicare un post ad Angelina. La professoressa del talent show ha infatti affermato:

“Sempre con te”.

Lorella Cuccarini fa il tifo per Angelina Mango pic.twitter.com/m0YtruCwrL — disagiotv (@disagio_tv) May 11, 2024

Ovviamente il post di Lorella Cuccarini per Angelina Mango non è passato inosservato e in molti si sono uniti alla showgirl nel sostenere la cantante. Anche noi di Novella2000.it inviamo il nostro più grande in bocca al lupo alla giovane artista, certi che le aspettative non verranno deluse.