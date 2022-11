NEWS

Andrea Sanna | 20 Novembre 2022

Lorella Cuccarini

La replica di Lorella Cuccarini alle critiche

Non solo Elisabetta Gregoraci. A Verissimo oggi è intervenuta anche Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici 22 ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Raffaella Carrà e replicare alle diverse critiche che ci sono state. Dopo aver ricordato amici e colleghi del momento dello spettacolo che ci hanno lasciato troppo presto, Lorella ha voluto spendere delle parole sulla regina della televisione, scomparsa il 5 luglio 2021.

A proposito di Raffaella Carrà, Silvia Toffanin ha chiesto a Lorella Cuccarini se fosse dispiaciuta per come hanno parlato di lei e dei suoi dissapori con l’indimenticabile conduttrice: “Ma sai, è chiaro poi che quando succedono queste cose, con il passare del tempo si ricama anche molto rispetto a ciò che si è detto. Per me rimane intatta la grande stima e affetto e amore che io ho avuto per lei. Così come per un’altra icona per me, che è Carla Fracci. Erano un po’ i miei due miti di quando ero piccola. Così diversi, ma tanto simili per capacità, tenacia, carisma e volontà ferrea e umiltà”

Ha precisato Lorella Cuccarini, che ha aggiunto: “Per me ciò che conta è quello che hanno rappresentato per me, poi tutto quello che è il vociare è un rumore di fondo. Un po’ come nella canzone di Jovanotti. ‘La gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Ecco voglio ricordarmi di loro per quello che hanno rappresentato per me”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Piccolo cenno anche sulla sua avventura nel ruolo di docente per il terzo anno consecutivo ad Amici. Queste le dichiarazioni di Lorella Cuccarini: “Devo dirti che mi sono sentita in famiglia fin dal primo anno. È stata una scommessa vinta. Non era facile essere accettata da un pubblico che da così tanti anni segue la trasmissione. Dunque è già una vittoria”.

A seguire spazio anche a un giudizio generale sugli allievi di quest’anno. Queste le parole di Lorella Cuccarini: “Come sono gli allievi di quest’anno? Si ha a che fare con ragazzi che hanno le loro fragilità. Come si fa in famiglia, bisogna personalizzare il rapporto con loro. Restare fermi su certe decisioni ma anche accoglienti. Ognuno ha i suoi modi diversi”.