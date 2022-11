NEWS

20 Novembre 2022

Elisabetta Gregoraci

Verissimo: Elisabetta Gregoraci è fidanzata?

Questo pomeriggio Elisabetta Gregoraci è stata ospite della nuova puntata di Verissimo. La showgirl ha ripercorso i tratti salienti della sua vita lontana dai riflettori e ha risposto a diverse domande da parte della conduttrice. Silvia Toffanin fin da subito ha voluto conoscere come vanno le cose oggi e con il sorriso l’ex concorrente del GF Vip 5 ha raccontato: “Sono molto serena e molto contenta”.

La conduttrice di Battiti Live ha parlato anche del bellissimo rapporto con suoi figlio e del viaggio fatto insieme a suo figlio Nathan Falco. Insieme hanno visitato New York e sono stati giorni indimenticabili per entrambi. Spazio poi anche al racconto della sua famiglia e il forte legame con la sua mamma e la sua nonna: “Cerco di trasmettere le stesse cose che mi ha insegnato mamma a mio figlio”.

Spazio poi anche al rapporto con Flavio Briatore. Tra i due, nonostante la fine della relazione, è rimasto un bene e un affetto sincero. Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a sottolineare come abbia voluto raccontare subito la verità a suo figlio a seguito della fine della storia con l’imprenditore. Per loro è sempre stato importante essere sinceri con lui. Anche perché non volevano che venisse a saperlo da terze persone. Piccola parentesi anche al rapporto con le ex di Briatore. Elisabetta ha detto di avere un bel rapporto con loro. Il fatto di averle riunite, sebbene abbia fatto tanto discutere sul web, lei lo vede come un modo per dimostrare che si può comunque andare d’accordo.

A un certo punto Silvia Toffanin ha incalzato Elisabetta Gregoraci con una domanda ben precisa. La conduttrice le ha chiesto come va oggi la sua vita sentimentale e se nella sua vita oggi c’è qualcuno, poiché ha notato uno sguardo diverso rispetto al passato. Per scaramanzia la Gregoraci ha detto che preferisce non addentrarsi troppo nel discorso, ma di stare bene e di volersi vivere quello che le sta capitando di bello giorno dopo giorno, senza troppe pressioni. Dunque nella vita di Elisabetta Gregoraci attualmente dovrebbe esserci un uomo, ma vuole quanto più proteggere questa parte della sua vita privata.

