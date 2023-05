NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

Amici 22 – è finale per Angelina!

Stasera ad Amici 22 stiamo assistendo alla semifinale. In ogni manche vengono decretati i finalisti che si giocheranno la coppa durante la finale della settimana prossima. Stavolta è il turno di Angelina, che ha superato di gran lunga i suoi compagni, riuscendo a vincere tutte le sfide a cui è stata sottoposta nella sua partita.

Se in prima battuta a passare il turno è stata Isobel seguita da Mattia, cosa è accaduto dopo? A scendere nuovamente in campo Aaron, Angelina e Wax. Tra loro tre a vincere è stata la cantante che ha così dato il via alla sfida con un punto ai CuccaLo, ovvero alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

La prima prova ha visto sfidarsi due allievi di canto: Angelina e Aaron. La cantante ha preso ancora una volta il punto. Durante la seconda sfida, invece, Angelina ha cantato Tammurriata nera contro Wax. Lei ha avuto la meglio portandosi ancora avanti verso il traguardo ambito e sognato.

Questo ha permesso quindi al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo di superare il turno e dunque giocarsi un posto in finale. La ballerina Maddalena e la cantante Angelina di Amici 22 si sono presentate davanti alla giuria. Come sarà dunque finita questa partita?

Nello scontro tutto al femminile, però, è Angelina a ottenere l’ambita maglia della finale di Amici 22. Così è lei ad aggiungersi ai due già approdati al prossimo turno, Isobel e Mattia. La cantante si è emozionata. Dal pubblico è partito un lungo applauso e il momento di commozione ha coinvolto anche Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa e Malgioglio.

Siete d’accordo con questo risultato? O avreste preferito qualche altro allievo? Qui di seguito tutte le altre news su Amici 22 e tutti i protagonisti del talent show!