Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Re Carlo III

Meghan Markle era all’incoronazione di Re Carlo?

Nella giornata di ieri sono stati incoronati Re Carlo III e la Regina Camilla. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, infatti, sono loro a succederle sul trono. Nel corso della cerimonia, quindi, il sovrano ha pronunciato il giuramento:

“Io Carlo professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge”.

Tantissimi gli invitati all’evento. Ovviamente erano presenti i vari Capi di Stato, tra i quali anche Sergio Mattarella. Tra gli italiani possiamo anche citare per esempio Andrea Bocelli. Per quanto riguarda i personaggi dello spettacolo, inoltre, anche Katy Perry.

Tra gli ospiti inaspettati, inoltre, anche una figura misteriosa vestita da Tristo Mietitore. Non si sa chi fosse questa persona o se fosse un video fake. Fatto sta che nel filmato diventato virale si può notare qualcuno con una falce in mano e con indosso un mantello nero e il cappuccio tirato sulla testa.

All’incoronazione di Re Carlo III era presente anche Harry ma non la moglie Meghan Markle. Come sappiamo, infatti, tra la Famiglia Reale e la ragazza non scorre buon sangue. Qualcuno, però, pensa che Meghan si sia introdotta all’evento in mentite spoglie. Si sarebbe presentata in incognito all’evento. Qui sotto la foto, come riporta anche il New York Post.

Meghan Markle in incognito all’incoronazione di Re Carlo?

Sul web si è fatta molto ironia al riguardo, ma ovviamente non si tratta di Meghan. La persona in questione, infatti, è Sir Karl Jenkins, un compositore leggendario i cui lavori sono stati anche suonati alla cerimonia. Ecco risolto il mistero.

