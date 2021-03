Lorella Cuccarini fa uno spoiler sul serale di Amici 20

1 Amici 20: lo spoiler di Lorella Cuccarini

Il 20 marzo, come ormai annunciato, prenderà il via il serale di Amici 20. Tra gli insegnanti che accompagneranno i ragazzi in questa fase c’è ovviamente anche Lorella Cuccarini, new entry in questa edizione tra i docenti della categoria danza, insieme alle ormai veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini in questi mesi si è mostrata una professoressa davvero molto esigente, esattamente come le sue colleghe. Pretende, giustamente, la massima dedizione e impegno da parte di tutti i ragazzi di Amici 20. In questa fase del programma lei e tutti gli altri insegnanti stanno decidendo chi è meritevole di aggiudicarsi la tanto ambita maglia e strappare così il pass per raggiungere la fase finale del talent show.

Intanto sui social, in attesa di capire come si svolgerà il serale di Amici 20, Lorella Cuccarini ha già dato qualche spoiler in merito. Pare infatti che rivedremo, ancora una volta, gli allievi divisi in squadre. Ecco le sue parole:

“Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro. In fondo, anche per me è la prima volta. Come vi immaginate le squadre?”

Post Facebook – Lorella Cuccarini

Ma sembra non essere l’unico spoiler. Qualche giorno fa, infatti, precisamente l’8 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 (che andrà in onda sabato 13 marzo). Lorella Cuccarini e i suoi colleghi hanno avuto qualche battibecco sul metodo di ammissione, ma sono arrivati ad una quadra nel momento in cui ognuno di loro ha scelto il proprio prediletto. Morale della favola? Tutti i concorrenti, alla fine, sono riusciti ad ottenere la tanto ambita maglia del serale di Amici 20.

Lorella Cuccarini, dunque, sarà ben felice di essere riuscita a portare i suoi pupilli a giocarsi la vittoria finale del talent show di Canale 5.