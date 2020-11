Chi è Lorella Cuccarini? Età, altezza, figli e Instagram

Chi è Lorella Cuccarini

Nome e Cognome: Lorella Cuccarini

Data di nascita: 10 agosto 1965

Luogo di Nascita: Roma

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 73 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: ballerina, conduttrice televisiva, cantante e attrice

Marito: suo marito è Silvio Capitta

Figli: Lorella ha 4 figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @lcuccarini

Lorella Cuccarini biografia età e altezza

Cosa conosciamo della sua biografia? Lorella Cuccarini nasce a Roma il 10 agosto 1965. La sua età è di 55 anni. Il padre fa di lavoro il ragioniere, mentre la madre è una sarta. Ha una sorella, Luisa, e un fratello, Roberto, il quale ha lavorato in televisione come ballerino in alcuni programmi di varietà. I genitori, purtroppo, si separano quando lei ha 10 anni. Entrambi sono deceduti, nel 2002 e nel 2004.

Lorella ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. Infatti, all’età di 9 anni inizia a frequentare la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Proprio grazie a questa esperienza, a 12 anni debutta in TV nel programma Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà. I primi anni li passa nei corpi di ballo di Te lo do io il Brasile e Il tastomatto.

La carriera di showgirl comincia nel 1985 in Fantastico 6, dopo che Pippo Baudo nota la sua bravura. L’anno successivo incide il primo disco dal titolo Lorel. Sempre insieme a Baudo è ospite al Festiva di Sanremo del 1987 e conduce Festival. La canzone più famosa di Lorella Cuccarini, promossa anche in Odies, varietà di Antonio Ricci, è La notte vola.

Dal 1989 al 2001 la vediamo al fianco di Marco Columbro in Paperissima. Vincitrice di due Telegatti, dal 1991 al 1993 conduce Buona domenica. Dopo una serie di successi, nel 2002 la troviamo al timone di Uno di noi su Rai 1.

In anni più recenti, Lorella Cuccarini ha avuto molti impegni in produzioni teatrali, come Rapunzel e fa parte dal 2018 della fiction L’isola di Pietro. Nel 2019 conduce, per cinque serate, una serie di speciali di Linea Verde, torna al timone de La vita in diretta in coppia con Alberto Matano e, forse, la vedremo a Miss Italia.

La vita privata di Lorella Cuccarini

Sappiamo poco della vita privata di Lorella Cuccarini. Del 1991 ha preso come marito Silvio Capitta, un produttore discografico e televisivo. La coppia ha avuto 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

In un’intervista fatta ad Oggi nel 2018 e riportata da The Social Post, parlando della sua primogenita, ha rivelato di aver perso un figlio:

Le chiederò sempre scusa per certi miei errori che con i fratelli non ho fatto. Lei ha pagato pegno, ma è nata dopo che io avevo già perso un bambino e temevo di non poter avere altri figli. Sono stata decisamente soffocante.

Secondo quanto riportato da Donna Glamour, la Cuccarini ha dichiarato di aver avuto solo tre fidanzati in passato. Quello che si ricorda maggiormente è il ballerino Pino Alosa negli anni ’80.

Lorella Cuccarini, inoltre, ha parlato anche di questioni sociali. Come riporta la video intervista del sito Lettera Donna, si è detta favorevole alle unioni civili. Tuttavia, la showgirl rimane contraria alle adozioni da parte delle coppie omosessuali.

Dove seguire Lorella Cuccarini: Instagram e social

Per quanto riguarda i profili social, Lorella Cuccarini sembra essere abbastanza attiva. Infatti, su Instagram ha più di 200 mila followers e tra i vari scatti possiamo vedere foto con molti colleghi e anche alcune immagini insieme ai figli e al marito.

L’account su Twitter, invece, è seguito da oltre 300 mila persone. Qui, a differenza del social precedente, pubblica quasi esclusivamente pezzi della sua vita lavorativa. Infine, su Facebook contiamo 63 mila seguaci e vari selfie dedicati alla nuova esperienza dedicata agli speciali di Linea Verde.

Programmi televisivi, film e fiction

Come abbiamo anticipato poc’anzi, Lorella Cuccarini ha iniziato a lavorare in Ma che sera, su Rai 1. Vediamo, ora, a quali altri programmi televisivi, non ancora citati, ha partecipato:

Sponsor City (1984)

(1984) Saint Vincent Estate (1986)

(1986) Vota la voce (1989, 1995, 2000)

(1989, 1995, 2000) La notte degli Oscar (1990)

(1990) Bellezze sulla neve (1991)

(1991) La stangata (1995)

(1995) Il galà della pubblicità (1996-1997)

(1996-1997) Campioni di ballo (1996, 1999)

(1996, 1999) Natale in Vaticano (1996)

(1996) A tutta festa (1998)

(1998) Note di Natale (1999-2001)

(1999-2001) La notte vola (2001)

(2001) David di Donatello (2003)

(2003) Scommettiamo che…? (2003)

(2003) La sai l’ultima? (2008)

(2008) Domenica In (2010-2013)

(2010-2013) Star Academy (2011)

(2011) Miss Italia (2012)

(2012) Nemicamatissima (2016)

Parlando, invece, del mondo del cinema, Lorella Cuccarini si è dedicata principalmente al doppiaggio di film e ha fatto da comparsa in un capitolo di Star Trek:

Star Trek: L’insurrezione (1998)

(1998) Lissy – Principessa alla riscossa (2009)

(2009) My Little Pony – Il film (2017)

Infine, ecco in quali fiction ha recitato:

Piazza di Spagna (1992)

(1992) Amiche (2004)

(2004) Lo zio d’America 2 (2006)

(2006) L’amore è sordo (2012)

Ricordiamo che nell’estate del 2019 la vedremo alla conduzione di Linea Verde Grand Tour su Rai 1 per cinque settimane. Inoltre, in autunno dello stesso anno Lorella Cuccarini l’abbiamo vista al timone de La vita in diretta.

Lorella Cuccarini ad Amici 20

Maria De Filippi ha voluto fortemente Lorella Cuccarini come nuova insegnante di Amici 20. La conduttrice prende il posto di Timor Steffens. Come se la caverà nel ruolo di professoressa?

