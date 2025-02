Sapete chi dà la voce a Topo Gigio? Scopriamo insieme chi sono tutti i doppiatori che ci sono stati nel corso degli anni.

Chi è la voce di Topo Gigio

In questo 2025 Topo Gigio sarà grande protagonista del Festival di Sanremo perché durante la serata dei duetti affiancherà Lucio Corsi con la canzone, Nel blu dipinto di blu. Un omaggio straordinario a Domenico Modugno e non a caso, dato che in passato gli prestò la voce durante la prima apparizione televisiva nel 1959.

Ma sappiamo chi dà la voce a Topo Gigio e chi si nasconde dietro questo simpatico pupazzetto amato da grandi e piccini durante la kermesse canora? A prestare la sua voce al simpatico personaggio della TV all’Ariston è Claudio Moneta, noto doppiatore, attore e regista. Classe 1967, ha doppiato numerosi personaggi. pensiamo per esempio a SpongeBob, a Naruto o Goku tra i tanti. Insomma tutti volti fortissimi! La sua voce la ricordate senza dubbio, anche perché è la voce italiana di Barney Stinson nella nota serie TV americana “How I met your mother“.

Ma torniamo a Topo Gigio, nato nel 1959 grazie alla creatività di Maria Perego e Federico Caldura. Ben presto ha preso parte a diverse trasmissioni, anche se l’esordio è arrivato durante Serata di gala. Ma non sono mancati altri progetti, così come un programma a lui dedicato, ma anche presente in film, libri, o fumetti e talk show televisivi. Pensiamo anche a trasmissioni come Canzonissima con Raffaella Carrà o accanto a Cino Tortorella durante “Lo Zecchino D’Oro“.

Nel corso degli anni Topo Gigio ha anche inciso alcune cover e canzoni come “Strapazzami di coccole“.

Tutte le voci storiche

Quindi riepilogando: chi dà voce a Topo Gigio oggi e chi sono state tutte le voci storiche? Dopo Domenico Modugno, come già detto, dal 1960 al 2006 è stato Peppino Mazzullo.

Lui, come abbiamo precisato, è certamente uno dei personaggi storici che ha fatto emozionare i bambini con la sua voce e da cui sono nate tante citazioni simpaticissime.

In seguito poi abbiamo visto Davide Garbolino e Leo Valli come suoi doppiatori. Quando nel 2019 è venuta a mancare Maria Perego, mamma storica di Topo Gigio, oggi continua ad avere successo con Claudio Moneta, anche animata “Topo Gigio cartoon”.