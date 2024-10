Dopo la finta eliminazione di lunedì al Grande Fratello, per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è arrivato il momento di entrare nella Casa del Gran Hermano. E oggi abbiamo finalmente il loro arrivo nella versione spagnola del reality e l’ingresso in Casa. Vediamo cosa è successo.

L’ingresso di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello spagnolo

Ieri sera abbiamo scoperto che due concorrenti del Grande Fratello sarebbero finiti al Gran Hermano, cioè la versione spagnola del noto reality. In pratica sarebbe stato il pubblico a scegliere attraverso il televoto. E in Italia sarebbe arrivata una concorrente del Grande Fratello spagnolo.

Dopo la votazione di ieri i due nomi usciti sono stati quello di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due quindi sono stati eliminati per finta, mentre solo successivamente, sempre in diretta, hanno scoperto che in realtà avrebbero passato una settimana al Gran Hermano scambiandosi con un’altra concorrente.

Partiti ieri, quindi, oggi è arrivato il giorno dell’arrivo in Spagna e dell’ingresso di Lorenzo e Shaila nella Casa del Gran Hermano. Abbiamo il video del loro arrivo dentro la Casa in cui però sembra non ci siano gli altri concorrenti, probabilmente sono stati fatti spostare in una stanza e solo successivamente conosceranno i nostri concorrenti.

Dal video notiamo che Lorenzo e Shaila si guardano un po’ intorno per cercare di conoscere la Casa. E poi vengono interrotti da una voce che è quella del Grande Fratello appunto che dà loro il benvenuto in Spagna.

Come detto, i due rimarranno qui per una settimana, così come sarà per la concorrente spagnola arrivata in Italia. Gli altri concorrenti sono ancora all’oscuro di tutto. Anche se pensano che in realtà i loro compagni non siano stati eliminati, ma siano finiti in tugurio. Sarà divertente quando scopriranno cosa è successo davvero.