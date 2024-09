In questa edizione di Temptation Island c’è la tentatrice Sofia Costantini, ex di Nicolò Zaniolo: chi è, età e Instagram

A Temptation Island abbiamo tutti notato la vicinanza della tentatrice Sofia Costantini ad Alfred, fidanzato di Anna (andata poi su tutte le furie). Ma chi è la single? Sappiamo che è l’ex di Nicolò Zaniolo e pare abbia avuto dei flirt anche con altri calciatori. Conosciamola meglio tra età, carriera, il passato da corteggiatrice a Uomini e Donne e Instagram.

Chi è Sofia Costantini

Nome e Cognome: Sofia Costantini

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Sofia è nata nelle Marche

Età: 27 anni

Segno zodiacale: non conosciamo il segno zodiacale

Professione: studentessa universitaria e modella

Fidanzato: Sofia è single

Profilo Instagram: @sofycost

Sofia Costantini età e biografia

Iniziamo subito dalla biografia di Sofia Costantini: chi è e quanti anni ha? La tentatrice di Temptation Island, già nota al pubblico come visto, è nata nel 1997 nelle Marche dove ha vissuto ed è cresciuta con la sua nonna Anna per via del rapporto difficile con i genitori. Non sappiamo il segno zodiacale, ma sappiamo la sua età: Sofia ha 27 anni.

E sul percorso di studi cosa sappiamo? Studia medicina veterinaria, anche se fuori corso ha fatto sapere che a ogni esame prende 30: “Me la cavo, sono brava”, ha scherzato su Witty TV.

Per tanti anni ha praticato equitazione salto a ostacoli e tennis, oggi invece si dedica a pilates e palestra vista la mancanza di tempo.

Vita privata

Sulla vita privata possiamo dire che Sofia Costantini, tentatrice di questa edizione di Temptation Island, ha avuto dei fidanzati famosi. Su alcuni non conosciamo l’identità, ma pare siano calciatori di Milan e Inter.

La sua notorietà però è dovuta anche alla vicinanza al giocatore, Niccolò Zaniolo con il quale ha avuto una frequentazione in passato. Il settimanale Chi lì ha beccati in passato in un locale, la modella in quella circostanza aveva fatto sapere di non averlo riconosciuto subito, ma poi quando lui le ha detto di era si sono conosciuti meglio. Pare peraltro sia rimasta colpita dalla sua personalità.

Peraltro sempre la rivista li ha paparazzati insieme al mare, felici e rilassati, dopo un giro in barca verso un beach club esclusivo e un pranzo insieme.

Oggi però Sofia Costantini, vista la sua presenza a Temptation Island, è single!

Dove seguire la tentatrice Sofia Costantini: Instagram e social

Chi fosse rimasto colpito o anche solo per curiosità, intende seguire la tentatrice Sofia Costantini, può farlo tramite Instagram e la pagina social di Threads. Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo la modella ha il profilo chiuso, dunque non è possibile recepire grosse informazioni.

Vediamo però che ha diversi post pubblicati e che ha già un buon seguito sul suo account.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera sappiamo che Sofia studia medicina veterinaria, ma è anche una modella. È stata anche testimonial per diverse campagne di moda.

Oltre Temptation Island ha avuto anche un passato in TV a Uomini e Donne, come possiamo leggere nelle prossime righe.

Al settimanale Chi ha anche rivelato che le piacerebbe fare il Grande Fratello: “Vorrei fare il GF VIP, ma prima devo fare qualche ritocchino. Ho sistemato le labbra. Sono una che si mette in gioco, che ama la vita, che ha personalità”.

Uomini e Donne

In passato, come emerso, Sofia Costantini (ancor prima di Temptation Island) è stata protagonista a Uomini e Donne. La ragazza nel 2016 è stata infatti corteggiatrice.

Sofia Costantini a Temptation Island

A distanza di tempo, nel 2024 ritroviamo Sofia come una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island. Durante la prima puntata si è avvicinata con grande pericolosità al fidanzato Alfred, facendo arrabbiare e non poco Anna (la compagna del ragazzo).