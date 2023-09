Chi è Lorenzo Licitra? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Settembre 2023

Chi è

Sta per partire la nuova edizione di Tale e Quale Show e tra i concorrenti del talent show in onda su Rai 1 ci sarà anche Lorenzo Licitra. Andiamo a scoprire cosa sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Lorenzo Licitra

Nome e Cognome: Lorenzo Licitra

Data di nascita: 25 settembre 1991

Luogo di Nascita: Ragusa

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Fidanzato: Lorenzo è fidanzato con Gabriele Rossi

Figli: Lorenzo non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lorenzolicitraofficial

Lorenzo Licitra età e biografia

Facciamo la conoscenza di Lorenzo Licitra e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Il cantante nasce il 25 settembre 1991 a Ragusa e la sua età dunque è di 32 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 86 centimetri circa, mentre il suo peso corrisponde a 68 kg.

Sappiamo che Lorenzo ha studiato studiato presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza, dove ha conseguito il diploma. Tra le sue passioni ci sono le passeggiate all’aria aperta, ovviamente la musica e la cucina tradizionale della sua regione.

Siete curiosi di sapere di più sulla sua vita privata?

Vita privata

Sulla vita privata di Lorenzo Licitra abbiamo diverse informazioni.

Il concorrente di Tale e Quale Show è fidanzato da diversi anni con il ballerino, attore ed ex Vippone del Grande Fratello Vip Gabriele Rossi (ex di Gabriel Garko). I due fanno coppia fissa da diversi anni e poco prima dello scoppio della pandemia sono andati a convivere.

Lorenzo e Gabriele si mostrano spesso insieme su Instagram e ancora oggi sono affiatati e innamorati. La coppia al momento non ha figli.

Vediamo adesso dove seguire Licitra sui social.

Dove seguire Lorenzo Licitra: Instagram e social

Il pubblico si sta chiedendo dove è possibile seguire Lorenzo Licitra sui social.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo, che vanta già quasi 300 mila follower.

Sulla sua pagina Lorenzo condivide i momenti più belli della sua vita privata. Licitra tiene anche molto al suo aspetto e porta i capelli corti. Il cantante si mostra anche spesso insieme al fidanzato Gabriele Rossi, e aggiorna sempre i fan sulla sua carriera.

Proprio in merito vediamo quello che sappiamo.

Carriera

Andiamo a scoprire cosa fa adesso Lorenzo Licitra e quello che sappiamo sulla sua carriera. Dopo essersi avvicinato al mondo della musica, il cantante all’età di 16 anni si concentra sul canto lirico e inizia così a esibirsi in giro per il mondo.

Nel 2017 decide di provare una nuova esperienza e arriva a X Factor.

X Factor

Nel 2017 Lorenzo Licitra decide di partecipare ai casting di X Factor, dove conquista immediatamente il cuore dei giudici e del pubblico. Il cantante convince in particolare Mara Maionchi che gli concede un posto nella sua squadra in occasione dei Live.

Qui Lorenzo entra nuovamente nel cuore dei telespettatori e vince X Factor, battendo anche i Maneskin, che si classificano al secondo posto. Licitra nel mentre pubblica il disco In the Name of Love, che contiene le cover delle canzoni eseguite all’interno del talent show.

Nel corso del tempo il cantante si esibisce in diverse manifestazioni, fino a quando nel 2023 viene scelto per far parte del cast di Tale e Quale Show. Prima però facciamo un recap delle sue canzoni.

Canzoni

Tra le canzoni di Lorenzo Licitra troviamo:

In the name of love

Sai che ti ho pensato sempre

Eli Hallo

Never give up

Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show

In molti si chiedono che fine ha fatto oggi Lorenzo Licitra. Adesso però per i fan arrivano liete notizie: il cantante sta per tornare in tv! L’ex vincitore di X Factor infatti a partire da venerdì 22 settembre farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Anche quest’anno il talent show andrà in onda su Rai 1 in prima serata e vedrà la conduzione di Carlo Conti. Ma chi sono tutti gli altri concorrenti? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Ecco chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2023:

Ma vediamo cosa sappiamo sul percorso di Lorenzo a Tale e Quale Show.

Il percorso di Lorenzo a Tale e Quale Show

Il percorso di Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show inizia ufficialmente venerdì 22 settembre. Ma come se la caverà stavolta il cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.

1^ puntata : nel corso della prima puntata Lorenzo si esibirà nei panni di Marco Mengoni . Secondo posto in classifica.

: nel corso della prima puntata si esibirà nei panni di . Secondo posto in classifica. 2^ puntata: Harry Styles è l’imitazione per la seconda puntata.

(IN AGGIORNAMENTO)