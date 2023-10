Gaudiano fa un’esibizione da brividi a Tale e quale imitando Hozier – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

L’emozionante esibizione di Luca Gaudiano nei panni di Hozier a Tale e quale

Tra i candidati per la vittoria di questa edizione di Tale e quale show c’è sicuramente Luca Gaudiano che ha già vinto alcune puntate. Ha vinto anche la scorsa puntata con un Al Bano strepitoso che ha lasciato a bocca aperta la stessa Loretta Goggi.

Per questa quinta puntata Luca Gaudiano ha dovuto affrontare un cantante difficilissimo e dalla voce davvero particolare. Stiamo parlando di Hozier che è stato anche ospite a Sanremo quando alla conduzione c’era proprio Carlo Conti. Per Luca è stato un onore fare questa imitazione e ha studiato davvero molto in settimana. La canzone è la più famosa qui in Italia e cioè “Take me to church”. Godiamoci un estratto della sua esibizione:

"Take me to church

I'll worship like a dog at the shrine of your lies" 🎶@GaudianoMusica interpreta Hozier a #taleequaleshow pic.twitter.com/1eGL10CbvZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Come abbiamo potuto vedere e sentire, l’esibizione è stata davvero da brividi e infatti gli sono arrivati i complimenti da tutti i giudici. Lo hanno trovato anche molto somigliante nel trucco e non era facile visto che il volto dei due è molto diverso. A voi è piaciuto? Vincerà questa quinta puntata?

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.