1 Le parole di Lorenzo Licitra

Sono passati alcuni anni da quando Lorenzo Licitra ha partecipato a X Factor, vincendo il talent show. Come in molti sapranno il cantante si è classificato al primo posto, battendo addirittura i Maneskin, che arrivano invece secondi. Da quel momento il giovane artista ne ha fatta di strada, ottenendo un successo non indifferente. Lorenzo ha infatti viaggiato per il mondo intero, esibendosi sui palchi più importanti di sempre. Successo differente tuttavia da quello che hanno ottenuto i Maneskin nell’ultimo anno. Come sappiamo infatti la band romana ha ottenuto un riconoscimento dietro l’altro e a oggi sono senza dubbio gli artisti del momento.

In queste ore intanto proprio Lorenzo Licitra ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, e nel corso della chiacchierata il cantante ha parlato proprio dei Maneskin, svelando in che rapporti è oggi con la band. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Facciamo due cose completamente diverse. Questa è la risposta ai castelli che sono stati costruiti in questi anni. Sui social hanno scritto cose false. Tra noi non c’è mai stata competizione, sono felice di quello che hanno conquistato, è tutto strameritato. In che rapporti sono oggi con i Maneskin? Siamo sempre rimasti in contatto. Non guardo agli altri con invidia, ognuno fa la sua strada”.

In questi mesi come se non bastasse Lorenzo Licitra è anche finito al centro del gossip e del pettegolezzo. Il cantante infatti ha fatto coming out ed è uscito alla luce del sole con Gabriele Rossi, suo attuale compagno. Ma come si sono conosciuti i due? Andiamo a rivedere le parole dell’attore a riguardo.