Lorenzo Licitra commuove e si prende la standing ovation imitando Harry Styles a Tale e quale

NEWS

Debora Parigi | 29 Settembre 2023

Tale e Quale Show

L’imitazione di Lorenzo Licitra a Tale e quale che diventa Harry Styles

Arrivato al secondo posto nella prima puntata di Tale e quale show 2023, Lorenzo Licitra ha dimostrato una grande bravura. Ma questo lo sapevamo già. Battuto da Gaudiano, è stato comunque un ottimo Marco Mengoni, esibendosi con la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

Ma chi ha dovuto imitare nella seconda puntata? Da Marco Mengoni, Lorenzo è diventato Harry Styles. Ex idolo delle ragazzine quando faceva parte dei One Direction, oggi è un cantante amatissimo non solo da quelle ragazze ormai cresciute, ma da ogni generazione. Un compito quindi difficile per l’ex vincitore di X Factor che ha cantanto “Sign of the Times”. Vediamo quindi un estratto della sua performance:

"Just stop your crying

It's a sign of the times

We gotta get away from here" 🎤

Esibizione da brividi quella di Lorenzo Licitra che interpreta #HarryStyles a #taleequaleshow pic.twitter.com/ifRVkmpcfK — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023

Non era facile visti i continui cambi di tono che ci sono nella voce di Harry Styles e in particolare in questo brano. Il pubblico ha molto apprezzato e ha premiato Lorenzo Licitra con una standing ovation. Per quanto riguarda i giudici, Malgioglio gli ha detto di averlo commosso e che è stato straordinario. Anche per Loretta Goggi è stato bravissimo. Si è trovato d’accordo anche Giorgio Panariello.

Se vi siete persi l’esibizione o volete rivedere tutta la puntata di Tale e quale potete farlo sul sito di RaiPlay.