Paolantoni e Cirilli vanno a ripescare Biagio Izzo per imitare i Bee Gees

Debora Parigi | 29 Settembre 2023

Una nuova mostruisità di Paolantoni e Cirilli a Tale e quale

Lo scorso anno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno avuto un grande successo in termini di divertimento per il pubblico di Tale e quale show. E così Carlo Conti ha deciso di richiamarli per l’edizione del 2023, ma con una novità. Ogni settimana, infatti, dovranno trovare un terzo compnente per la loro esibizione. Nella prima puntata hanno contattato Leonardo Fiaschi per interpretare J-Ax nel trio con Annalisa e Fedez.

In questa seconda puntata, quindi, si sono trasformati nei Bee Gees. E quindi chi li ha accompagnati? Il duo ha scelto di portare con sé Biagio Izzo e sono saliti sul palco cantando due brani: “How deep is your love” e”Staying Alive”. Qual è stato il risultato? Come sempre la performace è stata nel loro stile inconfondibile. Eccone un estratto:

È stato inventato un nuovo scioglilingua oggi a #taleequaleshow! 🤣 Provare per credere! 🕺 Grazie Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo pic.twitter.com/cFDkNPai0F — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023

Non c’è stato molto da aggiungere per i giudici nei loro commenti. Giorgio Panariello ha detto: “Mi sembravano i Gemelli di Guidonia punti da una vespa”. La Goggi non ha saputo cosa dire, sconvolta da questa esibizione terrificante: “Non pervenuti”. Malgioglio ha concluso con un: “Vorrei fare un appello ai vigili del fuoco per spegnervi”.

Per chi volesse nuovamente divertirsi o vedere per intero questa esibizione e tutte le altre della serata, potete rivedere tutto su RaiPlay.