Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Lorenzo Licitra emoziona il pubblico

Come sappiamo quest’anno a far parte dei concorrenti di Tale e Quale Show c’è anche Lorenzo Licitra, che fin dalla primissima puntata ha saputo conquistare il pubblico e la giuria. Il cantante infatti con le sue performance ha sempre lasciato senza parole i telespettatori e di certo è uno dei candidati alla vittoria di questa edizione del programma in onda su Rai 1.

Anche stasera naturalmente Lorenzo è salito sul palco e ha imitato nientemeno che Michael Jackson, il re indiscusso del pop. Licitra si è così esibito con l’iconica You Are Not Alone, uno dei brani più noti e famosi dell’artista statunitense. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

Come ogni settimana, anche stavolta Lorenzo Licitra ha stupito il pubblico e la sua impressionante imitazione gli ha fatto ottenere una lunga standing ovation. Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa di inaspettato.

"That you are not alone

I am here with you" 💚

Lorenzo Licitra interpreta Michael Jackson a #taleequaleshow pic.twitter.com/97QdDExpgo — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023

Mentre la maggior parte dei giudici ha apprezzato l’esibizione di Licitra, Cristiano Malgioglio non sembrerebbe essere rimasto colpito dalla performance. A quel punto in studio non sono mancati fischi e boati contro il paroliere, che tuttavia ha come sempre espresso il suo giudizio senza peli sulla lingua. Ma come si classificherà stasera Lorenzo? Lo scopriremo a breve.