Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Anche stasera non mancano le risate nel corso della sesta puntata di Tale e Quale Show. A seguito di diverse emozioni, poco fa a far divertire il pubblico da casa e il web sono stati come sempre Paolantoni e Cirilli. Il celebre duo ormai è noto per le sue “terribili” performance, e anche stavolta non è mancato il colpo di scena. Come è noto, settimana dopo settimana Francesco e Gabriele hanno il compito di trovare un terzo elemento da far aggiungere alle loro esibizioni e stavolta la scelta è ricaduta su Paolo Conticini, che si è così prestato alla simpatica esibizione.

Stavolta il duo ha vestito i panni delle Las Ketchup, il celebre duo spagnolo in voga nei primi anni 2000. Francesco e Gabriele, naturalmente insieme a Paolo, hanno dovuto reinterpretare l’iconica Asereje, che nel 2002 è stata una vera hit.

Anche stavolta però Paolantoni e Cirilli hanno fatto un vero disastro e le risate sono state assicurate. Il video della performance nel mentre sta già facendo il giro del web, e numerosi sono stati i commenti ironici degli utenti e dei fan di Tale e Quale Show.

Asereje 💃 Quanto sono stati "Las Ketchup" i nostri Gabriele Cirlli, Paolo Conticini e Francesco Paolantoni? 🤣 #taleequaleshow pic.twitter.com/RsvJbzBSKn — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023

Senza dubbio anche questa settimana Francesco e Gabriele conquisteranno simpaticamente l’ultimo posto della classifica, che ormai conoscono molto bene. Ma come ci stupirà il duo la prossima settimana?