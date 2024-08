Ieri sera si è disputata la semifinale di tennis delle Olimpiadi 2024 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Durante il match però è accaduto qualcosa di inaspettato. Secondo qualcuno infatti il campione azzurro avrebbe bestemmiato in campo e il video del presunto momento è diventato virale sui social.

Lorenzo Musetti nel mirino del web

Sono state ore intense le ultime per Lorenzo Musetti. Ieri sera infatti si è disputata la semifinale di tennis delle Olimpiadi 2024 e propio il campione azzurro si è scontrato con Novak Djokovic. A vincere il match e a proseguire la corsa verso l’Oro è stato però il tennista serbo, mentre Musetti oggi si giocherà il bronzo con il canadese Auger Aliassime. In attesa di scoprire cosa accadrà però sui social è scoppiata una polemica che coinvolge proprio lo sportivo italiano. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo qualcuno Lorenzo avrebbe bestemmiato in campo durante lo scontro con Novak Djokovic. In rete così il video del presunto momento è diventato virale e c’è chi giura di leggere nel labiale del tennista un’imprecazione. Precisiamo però che le cose potrebbero non stare affatto in questo modo.

Come specificato infatti alcune malelingue si sono convinte che Lorenzo Musetti abbia bestemmiato soltanto per aver letto il suo labiale. Ciò nonostante non è chiaro cosa il tennista abbia pronunciato in quel momento di rabbia e di conseguenza non si può saltare a conclusioni affrettare.

Nel mentre subito dopo il match con Djokovic, Musetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo, e in merito a quanto accaduto in campo ha affermato: “Non ho ottenuto il risultato che speravo e che volevo. È stata una partita che ho sentito tanto e credo che stasera si sia visto troppo nervosismo da parte mia. Non sono riuscito a gestire i momenti importanti come avrei voluto. Tanto merito anche a Novak che ha fatto un ottimo match. […] Se potessi cambiare qualcosa cosa cambierei? Sicuramente il mio stato d’animo durante la gara. Credo che il nervosismo non abbia aiutato”.