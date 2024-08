Grazie alle Olimpiadi, Thomas Ceccon ha avuto una grande rilevanza. Non solo per le sue imprese in vasca, ma anche perché i più l’hanno incoronato come un sex symbol. Peccato però che alcuni con i commenti abbiano un po’ esagerato e portato l’atleta a intervenire…

Il vicentino Thomas Ceccon si è fatto valere alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove ha vinto l’oro nei 100 metri dorsi, ma anche un bronzo nella staffetta 4×100. Successi che gli hanno regalato popolarità e i suoi scatti sono diventati virali sul web. L’atleta italiano, amatissimo insieme a Nicolò Martinenghi, è uno dei simboli di questi Giochi Olimpici.

Insomma tanta la popolarità ottenuta da Thomas Ceccon, che non mancano commenti di vario genere. L’atleta è stato eletto persino un sex symbol sui social. Persino la rivista statunitense People, ha scritto che parlare di lui sarebbe diventata una vera e propria mania sul web. Sui social peraltro l’immagine della sua premiazione è diventata talmente virale da raggiugere 19 milioni di persone.

Ci sono quelli di tipo sportivo, dove gli utenti si congratulano con lui per quanto fatto in queste Olimpiadi e per il suo talento, ma c’è anche chi fa battute dal punto di vista estetico. E se se ne leggono alcuni di simpatici, che probabilmente avranno fatto ridere lo stesso nuotatore, ma degli altri un po’ di troppo e sopra le righe. In molti si sono schierati dalla sua parte e hanno condannato l’eccessiva esaltazione delle esternazioni fatte.

In ogni caso Thomas Ceccon avrebbe detto la sua. Su Twitter è diventato virale un suo commento, dove avrebbe fatto una precisa richiesta. “Don’t sexualise me, please”, che tradotto sarebbe “Non sessualizzarmi, per favore”.

Il commento di Thomas Ceccon

Dopo l’accaduto alcuni utenti hanno deciso di fare un passo indietro e scusarsi con Thomas Ceccon per avere un po’ esagerato, ma non tutti sembrano pensarla allo stesso modo evidentemente.

In ogni caso ci sta fare degli apprezzamenti, soprattutto dal punto di vista sportivo dato che ci troviamo davanti a un vero fenomeno del nuoto. Ma se si parla del punto di vista estetico è sempre bene evitare un linguaggio scurrile e poco consono, come diversi pensieri un po’ eccessivi pubblicati su Thomas Ceccon da parte di alcuni utenti.