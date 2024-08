In queste ore Emma Marrone ha condiviso sui social una foto di Ceccon, Paltrinieri e Martinenghi, facendo intendere di essere una fan dei tre campioni olimpici.

Emma Marrone una di noi!

È un’estate intensa questa per Emma Marrone. Come in molti senza dubbio sapranno, in queste settimane l’artista salentina è partita per il suo tour estivo, che la sta portando in giro in tutta Italia. Dopo aver conquistato i club lo scorso autunno e dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Apnea, la cantante sta lavorando senza sosta e nei mesi a venire rilascerà la seconda parte del disco Souvenir, già attesissima da tutti i fan. Come se non bastasse il prossimo novembre ad attendere Emma ci saranno anche alcuni palasport e i biglietti per queste date evento stanno andando a ruba.

In questi giorni intanto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, tra un concerto e l’altro, sta anche trovando il tempo di seguire le Olimpiadi 2024 e ovviamente sta facendo il tifo per le nazionali azzurre. Solo nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Emma Marrone ha infatti postato su Instagram una serie di scatti con la didascalia: “Solo cose belle”. Tra le immagini così è spuntata anche una foto di Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi. Pare dunque che anche la cantante sia una fan accanita dei tre nuotatori italiani campioni olimpici, che in questi giorni stanno facendo impazzire tutto il web.

Emma nel mentre continua a dedicarsi alla sua carriera e di certo nelle prossime settimane numerose saranno le sorprese per i fan. La cantante infatti dopo l’estate rilascerà il suo nuovo singolo, che anticiperà la seconda parte di Souvenir e di certo le aspettative non verranno deluse. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla Marrone per questi prossimi progetti.