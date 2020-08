1 Sui social Lorenzo Riccardi commenta la riapertura delle scuole e la chiusura delle discoteche, ma scoppia la polemica

In questi ultimi giorni come tristemente sappiamo c’è stato un rialzo dei numeri dei positivi al Covid-19, e così il governo è immediatamente intervenuto. Per questo motivo sono state chiuse le discoteche di tutta Italia, responsabili in parte dei nuovi contagi. In diversi locali infatti, come più volte provato sui social, non è stato rispettato il distanziamento sociale, e in molti non hanno indossato la mascherina. Adesso a commentare l’accaduto sui social è niente che meno che Lorenzo Riccardi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dire la sua non solo sulla chiusura delle discoteche, ma anche sulla possibile riapertura delle scuole, da mesi ormai chiuse. Tuttavia le parole dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi non sono piaciute ai più ed hanno generato una polemica. Ma vediamo quello che è accaduto.

Nelle scorse ore Lorenzo Riccardi ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers, per trascorrere un po’ di tempo con i fan. A quel punto alcuni utenti hanno chiesto all’ex tronista cosa ne pensasse dei nuovi casi in Italia. Così Riccardi ha detto la sua, parlando anche della chiusura delle discoteche, proprio come ha fatto Gaia Bianchi alcuni giorni fa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Cosa ne penso dei nuovi casi? Penso che ci dicono quello che vogliono. Era ovvio che i casi sarebbero aumentati, ma la domanda è: perché sono venuti fuori solo a fine estate? E di certo non è chiudendo le discoteche che si risolve il problema. Basta guardare spiagge libere, traghetti, centri storici e altro. La verità è che in alto ci sono molti incompetenti”.

Ma non solo. Proseguendo Lorenzo Riccardi ha anche commentato la riapertura delle scuole, paragonandola alla chiusura delle discoteche. Scopriamo le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.