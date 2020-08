1 La tiktoker Gaia Bianchi dice la sua sulla chiusura delle discoteche, ma sul web scoppia la polemica. Ecco tutto quello che è accaduto

Da tempo ormai ad entrare nella nostra quotidianità è stato TikTok che è diventato un vero e proprio fenomeno in tutto il mondo. Grazie al noto social network sono nati centinaia di nuovi influencer, molti dei quali non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Tra essi c’è anche Gaia Bianchi, ad oggi una delle tiktoker più seguite e amate di sempre. La giovane però spesso è finita al centro della polemica sul web e proprio nelle ultime ore alcune dichiarazioni della blogger hanno scatenato gli utenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. Nella giornata di ieri è stato comunicato che dal 16 agosto tutte le discoteche italiane verranno chiuse, a causa del nuovo aumento dei casi di positivi al Covid-19. La questione ha diviso i social, e a dire la sua in merito è stata anche la stessa Gaia, che con una serie di Instagram Stories ha affermato:

“Le discoteche chiudono. Eh? Io non ho parole ve lo giuro, mi viene da piangere. Mettiamola così caro governo: se chiudete le discoteche io non vado a scuola”.

#GaiaBianchiisOverParty:

Per le storie pubblicate su Instagram dalla tiktoker, nota anche per aver violato la quarantena ad aprilepic.twitter.com/YIEbVfJ9wi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 17, 2020

A quel punto Gaia Bianchi è finita al centro della polemica e in molti hanno attaccato la tiktoker per le sue forti dichiarazioni sulla chiusura delle discoteche. A seguito di quanto accaduto così la blogger è stata costretta ad intervenire sui social, affermando:

“Come vi piace attaccare le persone. Avrò io sbagliato a parlare ma siete sempre incattiviti e incaz**ti con il mondo. Secondo me pur avendo capito la mia ironia volte comunque sfogarvi per forza su qualcuno. Vi lascio fare. Preferisco non rispondere e lasciarvi con le vostre idee su di me, sarebbe inutile controbattere, ormai è andata così”.

senza parole.#gaiabianchiisoverparty pic.twitter.com/JoyAJsbXBx — alessiaᴴ*. ∗ ̥⁺ ݃ * (@haroldxgolden) August 17, 2020

Ma non è tutto. Successivamente infatti Gaia Bianchi ha provato a spiegare nuovamente il suo punto di vista, facendo chiarezza sulle sue affermazioni. Scopriamo cosa ha dichiarato in merito.