A distanza di quasi 6 anni dalla loro scelta a Uomini e Donne, oggi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono sposati.

Fiori d’arancio per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Era febbraio 2019 quando su Canale 5 andava in onda la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi decise di lasciare il programma con Claudia Dionigi e da quel momento la coppia diede il via a una bellissima storia d’amore. Con il passare del tempo i due si sono mostrati sui social sempre più complici e affiati, fino a quando nel dicembre 2022 non è arrivata un’immensa gioia.

Lorenzo e Claudia hanno infatti dato alla luce una figlia, Maria Vittoria, che a breve compierà due anni. In seguito non è mancata una romantica proposta di matrimonio e in questi mesi dunque gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno iniziato a preparare le loro nozze.

Questa mattina così, a Nola, in provincia di Napoli, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono finalmente sposati. La cerimonia si è ovviamente svolta alla presenza di familiari e amici, per un totale di circa 150 invitati. Nel pomeriggio si terrà invece una grande festa, che senza dubbio andrà avanti fino a questa sera. Damigella della sposa è stata naturalmente la piccola Maria Vittoria, che ha coronato il sogno d’amore della coppia. In rete nel mentre sono già trapelate alcune immagini delle nozze. In uno degli scatti vediamo proprio Lorenzo in lacrime mentre attende la sua sposa all’altare. Non è mancata anche una foto in cui vediamo Claudia mentre percorre la navata, bellissima nel suo abito nuziale.

Non resta dunque che fare i nostri auguri a questa splendida coppia, che senza dubbio è una delle più belle tra quelle nate a Uomini e Donne.