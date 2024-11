Secondo quanto raccolto da Il Messaggero e Il Giorno, a Milano sarebbe stato denunciato lo chef televisivo Simone Rugiati: “Ha minacciato i vicini con un coltello”, si evince dalla ricostruzione.

Simone Rugiati sarebbe stato denunciato a Milano

Stando a Il Messaggero e la ricostruzione fornita da Il Giorno, lo chef televisivo Simone Rugiati sarebbe stato denunciato a Milano. Motivo? Stando a quanto si apprende avrebbe minacciato i vicini con un coltello da cucina, fuori dal suo noto locale “Food Loft”.

In base alle fonti citate, pare che Simone Rugiati avrebbe inveito contro alcune persone residenti nello stabile lì vicino, nella tarda serata di giovedì 28 novembre. Alla base delle tensioni ci sarebbero i rumori provenienti dal suo locale, che avrebbero così acceso la miccia.

Sempre stando a quanto fa sapere Il Giorno, peraltro, i carabinieri si sarebbero trovati sul posto subito dopo una chiamata, per sedare la situazione: “Hanno prima calmato Rugiati, in evidente stato di alterazione, poi hanno sequestrato l’arma e portato lo chef in caserma”. Peraltro sembrerebbe anche che ai militari della Radiomobile abbiano avuto modo di visionare un video girato da uno dei residenti, in cui pare sia facilmente identificabile Simone Rugiati.

La ricostruzione del fatto secondo Il Giorno

Come abbiamo specificato precedentemente il fatto si sarebbe verificato la sera di giovedì, intorno alle 23:00, nel quartiere Chinatown a Milano. In base al racconto fornito dal quotidiano Simone Rugiati sarebbe sceso in strada con un coltello da cucina e visibilmente alterato avrebbe sfidato i vicini dello stabile: «Scendete tutti».

I residenti si sarebbero così allertati da coinvolgere i carabinieri e mostrare appunto la testimonianza del filmato registrato sul luogo. E come abbiamo detto tutto sarebbe nato appunto a causa di dissapori passati. All’arrivo delle forze dell’ordine, pare pure che Simone Rugiati in realtà si fosse già ritirato all’interno del locale.

Così pare che i militari si siano introdotti nell’edificio con cautela. Arrivati pare abbiano visto Simone Rugiati in stato d’alterazione: “Accanto aveva il coltello, che è stato subito sequestrato. Lo chef è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere”, si apprende da Il Messaggero.

Si tratta chiaramente di una situazione delicata