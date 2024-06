Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Uomini e donne

In queste ore Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato ai fan che si sposeranno. Ecco il simpatico video.

L’annuncio dei due ex protagonisti di Uomini e Donne

La storia d’amore di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi inizia a Uomini e Donne nel 2019. Il primo aveva iniziato come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma con sua grande rammarico ha scoperto in seguito che entrambe frequentavano altre persone fuori dal dating show. Per tale ragione la redazione lo ha chiamato come Tronista e qui ha fatto la conoscenza dell’attuale fidanzata.

Da quel momento non si sono più lasciati e nel 2022 hanno messo al mondo la loro prima figlia, Maria Vittoria. Di lì a poco la coppia ha rivelato che sarebbero presto convolati a nozze ma da quel punto in poi nessuno ne aveva più saputo nulla. Adesso finalmente, a distanza di due anni, hanno rotto il silenzio e tramite un divertente video hanno annunciato ai fan quando sarà il grande giorno.

Nel filmato, che potete vedere qui sotto, notiamo che Claudia Dionigi spunta per prima con un cartello in mano su cui è scritto “ci sposiamo il…“. Poi appare l’ex tronista di Uomini e Donne che, ovviamente scherzando, porta tra le mani un altro cartello dove leggiamo “non ci sposiamo più“. Verso la fine vediamo che la fidanzata lo rincorre per colpirlo con il cartone e Lorenzo tira fuori la scritta reale svelando la data: 30 novembre 2024.

sempre amati molto loro due, una delle coppie più belle pic.twitter.com/6rNh6sySbf — denise 🫧 (@_iitsdee) June 18, 2024

Non vediamo davvero l’ora di scoprire quale sarà il vestito che sceglierà Claudia Dionigi per il giorno più importante della sua vita. Sicuramente vedremo tanti volti noti del programma e anche altri personaggi famosi con cui hanno fatto amicizia nel corso del tempo. Appuntamento perciò al 30 novembre 2024 con il matrimonio dell’amata coppia.