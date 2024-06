NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Chi è

Ha fatto impazzire l’Italia con i 110 metri ostacoli agli Europei di Roma 2024. Conosciamo tutto quello che c’è da sapere su Lorenzo Simonelli: chi è, l’età, la vita privata e fidanzata, i genitori e dove seguirlo su Instagram, oltre alla sua carriera.

Chi è Lorenzo Simonelli

Nome e Cognome: Lorenzo Ndele Simonelli

Data di nascita: 1 giugno 2002

Luogo di nascita: Dodoma (Tanzania)

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: atleta, ostacolista

Fidanzata: Lorenzo è fidanzato con Alice Palermi

Figli: Lorenzo non ha figli

Tatuaggi: Lorenzo non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @monkey_d_lollo

Lorenzo Simonelli età e biografia

Cosa sappiamo su Lorenzo Simonelli, atleta azzurro di cui si sta parlando tantissimo per le sue imprese sportive? Chi è e dov’è nato? Quanti anni ha?

All’anagrafe Lorenzo Ndele Simonelli è nato a Dodoma, capitale della Tanzania, il 1 giugno 2002. La sua età oggi è di 22 anni e il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli.

Della sua biografia e origini che altro sappiamo? Sui suoi genitori possiamo dirvi che la madre è tanzaniana mentre suo padre è italiano e di professione fa l’antropologo e ricercatore.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che dopo il diploma al Liceo scientifico scienze applicate, si è iscritto alla facoltà di scienze motorie.

Vita privata: Simonelli ha una fidanzata?

Tra le altre news sulla vita privata di Lorenzo Simonelli possiamo dire che la sua famiglia si è trasferita a Roma quando lui aveva appena 5 anni e sin da piccolo si è appassionato di sport. Prima di trasferirsi in Italia ha vissuto i suoi primi cinque anni di vita in Tanzania.

Dove vive oggi Lorenzo Simonelli? Oggi lo sportivo vive a Roma, all’Eur e si allena all’Acqua Acetosa, nella stessa pista dove spesso si è allenato anche Marcel Jacobs.

E della vita privata e sentimentale ancora cosa sappiamo? Lorenzo Simonelli è fidanzato? Sì, l’atleta ha una fidanzata di nome Alice Palermi. Spesso si mostrano insieme sui social e lei condivide le imprese sportive del suo amato. Davvero una coppia meravigliosa!

Tra le sue più grandi passioni, Lorenzo Simonelli ha confidato in occasioni del mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow di essere un fan del manga One Piece. Ed è con cappello e bandiera ispirati a esso, che spesso festeggia i suoi successi. Tra i suoi grandi amori c’è anche il basket.

Dove seguire Lorenzo Simonelli: Instagram e social

Se siete fan dello sport e amate l’atletica, tra i vostri seguiti non può di certo mancare Lorenzo Simonelli. Ma dove e come seguirlo? Basta semplicemente consultare la barra di ricerca sul social di Instagram.

Qui attraverso nickname (riportato nella griglia in alto) o nome di battesimo, potrete trovare l’atleta italiano.

Sul suo profilo condivide tutto ciò che riguarda i suoi traguardi sportivi, gli allenamenti e non mancano immagini legate alla sua vita privata e in compagnia della fidanzata Alice.

Carriera

E la carriera? Da sempre appassionato di sport, nel 2010 Lorenzo Simonelli ha frequentato l’impianto dell’Esercito alla Cecchignola a Roma, dove ha praticato il nuoto fino alle medie e poi ha dato cuore e anima all’atletica.

Ha deciso quindi di specializzarsi nella corsa a ostacoli e pian piano ha cominciato a farsi notare. Una delle prime soddisfazioni è arrivata nel 2019 quando ha migliorato il record nazionale allievi nei 60 metri ostacoli indoor. Poi agli Europei Under 20 dei 2021 ha conquistato il bronzo nei 110 metri ostacoli, con un record personale.

Successivamente ai Mondiali Under 20 di Nairobi ha ottenuto un quarto posto nella staffetta dei 4×100 e ha realizzato un altro record italiano juniores.

Ma non è finita qui. perché Lorenzo Simonelli nel 2022 ha vinto i Campionati italiani Under 23, per poi classificarsi secondo a quelli assoluti. Altro traguardo è la medaglia d’oro ai Campionati del Mediterraneo Under 23.

Quarto posto invece ai Campionati Europei indoor 2023 a Istanbul, mentre nel 2024 a Glasgow ai Mondiali indoor ha vinto la medaglia d’argento nei 60 metri ostacoli. Anche qui con un nuovo record italiano. Poi si è migliorato ancora al Meeting Stanislas a Nancy con un primato nazionale.

Lorenzo Simonelli ha festeggiato ancora con i 110 metri ostacoli agli Europei di Roma 2024. Altro grande traguardo per lui. Una medaglia d’oro che pesa e va ad aggiungersi a un già importante palmarès. Buon biglietto da visita per le prossime Olimpiadi!