Ozan è deciso e affronta sua sorella Nihan, chiedendo spiegazioni per il suo atteggiamento nei riguardi di Zeynep. Emir suggerisce al cognato di scappare da sua moglie.

Per mettere a tacere le voci, Ozan propone a Zeynep di fare un test di paternità. Inizialmente la ragazza non sembra essere propensa a questa richiesta, poi però è Emir a convincerla. Lui infatti le fa sapere che interverrà in modo che il risultato sia a favore di Ozan e metta a tacere così il loro segreto.

Sempre Emir si accorda con Zeynep affinché possa convincere suo marito a fuggire con lei.

Infine la trama ci svela che Tufan riesce a trovare Hakki, che si trova vicino alla villa, dove vive Mujigan. Lo osserva e attende il momento giusto per agire. Raggiungerà il suo obiettivo?

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Se volete sapere quando va in onda Endless Love, siete sicuramente nel posto giusto. La serie televisiva potete seguirla tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, dalle ore 14:10. Successivamente una nuova puntata di The Family, altra serie turca di Canale 5.

In attesa di sapere in quale giorno verrà inserito Endless Love in prima serata, vediamo invece quanti episodi ha il serial. Secondo la programmazione turca ci sono due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna. Qui in Italia le puntate sono divise in maniera diversa, vista la durata più breve nello slot del pomeriggio.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine vediamo se e dove vedere in TV e streaming Endless Love. La serie televisiva come già detto va in onda tutti i giorni su Canale 5, ma se preferite lo streaming (è in italiano state tranquilli) potete usufruire di Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma sono presenti non solo gli episodi in diretta, ma si possono vedere anche in un secondo momento.