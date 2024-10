Lorenzo Spolverato dice a Maria Vittoria Minghetti che non la nominerebbe mai per via della poca simpatia che ha verso Shaila Gatta. Tuttavia nel corso dell’ultima puntata il modello ha votato proprio la gieffina.

Lorenzo Spolverato smentito dal web

Ormai in questi giorni sui social si parla solo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nel corso della settimana trascorsa al Gran Hermano in Spagna infatti tra il modello e l’ex Velina di Striscia La Notizia è scoppiata la passione e i due hanno dato il via a una relazione, finendo sulla bocca di tutti. Lunedì sera come se non bastasse i gieffini hanno fatto rientro in Italia e il resto della casa ha scoperto quanto accaduto tra loro. Per Lorenzo e Shaila così non sono mancate dure critiche, in particolare da parte di Helena Prestes e di Javier Martinez. Come se non bastasse nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web.

Proprio Spolverato infatti ha deciso di avere un confronto con Maria Vittoria Minghetti, che di recente si è pesantemente scontrata con la Gatta. A quel punto il modello ha affermato che non nominerebbe mai la gieffina solo per via del suo rapporto con Shaila e ha dichiarato: “Hai tutto il diritto di giudicare questa cosa con lei. Io di certo non vado a nominati perché non hai simpatia per Shaila. Queste bambinate non le faccio”. Tuttavia poco dopo alcuni utenti hanno prontamente smentito le sue dichiarazioni.

Proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello infatti Lorenzo Spolverato ha nominato Maria Vittoria Minghetti (così come ha fatto la stessa Shaila Gatta) che è poi finita al televoto settimanale. Sui social dunque in molti hanno criticato il modello per aver fatto intendere alla sua coinquilina di non averla votata e non sono mancati commenti aspri nei suoi confronti.

Il pubblico intanto si chiede come proseguirà la conoscenza tra Lorenzo e Shaila e di certo nei prossimi giorni ne vedremo ancora di belle.