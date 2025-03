Nella notte secondo il racconto di due gieffine, Lorenzo Spolverato avrebbe perso le staffe: “Pugni al muro e alla porta”, hanno raccontato. Il concorrente ha infranto il regolamento e rischia l’espulsione dal gioco? Ecco cosa è emerso.

Lorenzo Spolverato sbotta nella notte

Alfonso Signorini era stato piuttosto chiaro con Lorenzo Spolverato, quando la scorsa settimana l’ha bacchettato dopo la furiosa lite con Shaila Gatta. In quell’occasione il gieffino aveva perso le staffe tanto da tirare calci ai pouf della piscina, lanciare cuscini e tirare pugni al muro. Il conduttore l’aveva invitato a controllare i suoi momenti perché se fosse stato per lui l’avrebbe eliminato dal gioco.

La ramanzina però potrebbe non essere servita a molto. Nella notte Jessica Morlacchi ha raccontato, in chiacchiera con Stefania Orlando ed Helena Prestes, in quel momento sedute a parlare in zona docce, che sarebbe stata svegliata da Lorenzo Spolverato. La cantante ha dichiarato di aver sentito il coinquilino tirare un pugno contro il muro. Piuttosto stizzita ha fatto sapere che, a questo punto, anche lei può fare quel che vuole e disturbare gli altri mentre dormono:

“Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io. Tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa. Ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni“.

Stefania Orlando dopo aver appreso le parole di Jessica Morlacchi ha rincarato la dose su Lorenzo Spolverato, spiegando quanto avrebbe visto e sentito lei: “Infatti ho sentito un rumore. Chiacchierava con Shaila e che aveva dato un cazzotto al muro. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno“.

I social come spesso accade in questi casi si sono totalmente spaccati in due. C’è chi chiede la squalifica di Lorenzo Spolverato e chi, invece, come i fan Shailenzo hanno dato una spiegazione differente. Secondo questi ultimi infatti il modello non avrebbe in alcun modo litigato con Shaila. Anzi, hanno fatto notare che parlavano tranquillamente in giardino. Stando alla loro versione avrebbe semplicemente sbattuto l’anta dell’armadio involontariamente e Jessica, che in quel momento dormiva, avrà pensato a una sua sfuriata.

Stasera se ne potrebbe parlare in puntata e, di conseguenza, capire meglio cosa è effettivamente accaduto. Certamente semmai dovesse essere confermata la versione di Jessica, Lorenzo Spolverato potrebbe seriamente rischiare grosso (nonostante sia già in finale). Ma in caso contrario e questa versione dovesse essere smentita, non ci sarebbe invece nulla da temere.