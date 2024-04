NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Nel corso della chiacchierata a Belve, Marcella Bella ha raccontato un retroscena inedito su Lory Del Santo.

Il racconto di Marcella Bella

Questa sera ad arrivare a Belve è stata Marcella Bella, una delle artiste più amate della musica italiana. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani la cantante ha affrontato vari argomenti e non è mancata anche una simpatica gaffe sul mondo LGBTQIA+. Ma non solo. Poco dopo la conduttrice ha chiesto alla Bella di raccontare una sua “belvata” e a quel punto l’artista ha raccontato un retroscena su Lory Del Santo che non è passato inosservato.

Marcella ha infatti esordito affermando: “Una volta a Lory Del Santo l’ho mandata a quel paese”. A quel punto è partito il racconto. La cantante ha così svelato di trovarsi a teatro con suo marito, quando a un tratto è arrivata la showgirl, che inaspettatamente si è inginocchiata e ha parlato all’orecchio del compagno dell’artista, che tuttavia non conosceva la Del Santo.

A quel punto Marcella Bella ha proseguito il racconto affermando: “Dopo mezz’ora si è rialzata e l’ha rifatto. Allora mi sono tolta una scarpa. Mio marito mi teneva e mi diceva di stare buona. Gliela volevo dare in testa. Allora l’ho chiamata e le ho chiesto se conoscesse mio marito. Lei lo riguarda e mi ha detto di no. No? Allora girati e non voltarti più da questa parte”.

Il racconto di Marcella non è passato affatto inosservato e non sono mancati i commenti degli utenti sui social.