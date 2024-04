Caos all’Isola, il poeta Pietro litiga con i naufraghi e getta in mare i suoi vestiti (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

A seguito di un litigio avvenuto all’Isola dei famosi, Pietro ha gettato in mare i suoi abiti e ha deciso di fare in vero naufrago

Ogni giorno all‘Isola dei famosi c’è una qualche discussione, ma quella mostrata nel daytime di oggi ha anche divertito il pubblico. Il protagonista è stato Pietro Fanelli che, come sappiamo, è un tipo un po’ particolare e non gli piacciono le regole. Questo ha quindi provocato un litigio che poi gli ha fatto avere una reazione inaspettata.

Pietro Fanelli getta in mare gli indumenti dopo un litigio all’Isola dei famosi

Se vi siete persi il daytime delle 13.40 dell’Isola dei famosi su Canale 5, vi raccontiamo noi cosa è accaduto (ma potete rivederlo anche su Mediaset Infinity). E il tema principale è stato un litigio che ha visti coinvolti Pietro Fanelli da una parte e molti naufraghi dall’altra. Il motivo? Il fatto che lui non ami le regole. Ma andiamo a scoprire per gradi cosa è successo e qual è stata la conseguenza.

Il daytime si è aperto con il risotto appena cucinato e la divisione per ogni naufrago. Quando è toccato a Daniele ha detto che lui non pretendeva la sua razione di riso, ma si affidava al volere del gruppo (in pratica in base alla loro bontà d’animo). Perché tutto questo? Perché Daniele ha deciso di non fare praticamente nulla e stare spaparanzato a osservare gli altri fare cose.

Questa cosa non piace molto agli altri naufraghi dell’Isola dei famosi, che non si tirano indietro nel farlo presente. Ma Pietro Fanelli non si sente di schierarsi con loro, per il motivo del suo essere poco incline a rispettare le regole. Infatti ha detto al resto del gruppo che lui non dirà mai a un altro naufrago di fare una cosa come invece fanno loro. C’è quindi chi gli ha detto che sbaglia, perché se facessero tutti così ci sarebbe il caos sull’Isola e non andrebbero avanti.

È stato in questo momento che Pietro ha quindi avuto una reazione forte e istintiva. Ha detto che non avrebbe più mangiato e ha lanciato la sua ciotola del riso. Poi ha anche detto che avrebbe smesso di lavarsi i denti e gettato via lo spazzolino facendo quindi il vero naufrago. A tal proposito ha preso il suo appendiabiti (creato con i rami) con la camicia e lo ha gettato in mare.

Pietro lancia lo stendino in mare 💀💀#Isola pic.twitter.com/9OA2SFC9PL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

Nel corso di questo daytime dell‘Isola dei famosi è stato anche riferito dell’abbandono del reality da parte di Francesco Benigno. Il naufrago è però intervenuto con un video accusando la produzione di averlo costretto a lasciare il gioco.